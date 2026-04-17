Tráiler de ‘The Dog Stars’: Ridley Scott dirige a Jacob Elordi en un thriller postapocalíptico

Dos años después de la decepcionante Gladiator II, el cineasta Ridley Scott regresa al terreno de la ciencia ficción con The Dog Stars, la adaptación de la novela La constelación del perro de Peter Heller que protagoniza la estrella interpretativa del momento: Jacob Elordi. El director británico no se acercaba al género desde Covenant (2017) y sus precuelas del universo Alien y la tristemente cancelada serie Raised by Wolves (2020). Ahora con motivo de la actual CinemaCon de Las Vegas, Disney ha presentado el primer tráiler oficial de la cinta con una historia de altos vuelos (nunca mejor dicho) y grandes dosis de acción y aventura.

The Dog Stars iba a esta protagonizada originalmente por Paul Mescal, pero debido a conflictos de agenda finalmente fue Jacob Elordi el que asumió el protagonismo de este drama postapocalíptico sobre un piloto que vive en un hangar abandonado, tras el azote de un virus que ha diezmado a la población tal y como la conocemos. El adelanto revela el traumático pasado del rol del nominado al Oscar por Frankenstein, quien años después establece amistad con un exmarine encarnado por Josh Brolin, mientras lucha contra un grupo de invasores conocidos con el nombre de Los Segadores.

Aparte de Elordi, y Brolin, el reparto principal se completa con Margaret Qualley, Allison Janey, Guy Pearce y Benedict Wong.

Tráiler de ‘The Dog Stars’: Jacob Elordi sobrevuela un mundo postapocalíptico

Watch the new trailer for The Dog Stars, directed by Ridley Scott and starring Jacob Elordi, Josh Brolin, and Margaret Qualley. In theaters August 28. pic.twitter.com/1onrJJn67O — 20th Century Studios (@20thcentury) April 16, 2026

El tráiler de The Dog Stars nos muestra al personaje de Jacob Elordi recordando con tristeza su pasado, en la misma casa en la que llevó a su perro siendo un cachorro y donde vivía con su mujer embarazada. Tras la pandemia, sólo quedan él y el animal, ya adulto. La supervivencia en un estado de Colorado abandonado será un reto para este piloto que todavía vive un tremendo duelo personal.

El libreto de la novela está adaptado por Mark L. Smith, nominado al Oscar por su trabajo de guion en El renacido (2015) y por Christopher Wilkinson, guionista de Ali (2001), Copying Beethoven (2006) o El caso Fischer (2014), entre otras.

La primera proyección del tráiler puso al proyecto junto a otras novedades relevantes de la compañía, como los avances de Vengadores: Doomsday y The Mandalorian & Grogu. Otros títulos mencionados en el panel de la casa del ratón fueron El diablo viste de Prada 2, lo nuevo de Martin McDonaugh, Wild Horse Nine, el live action de Vaiana y Toy Story 5.

Los fans de Scott no tendrán que esperar demasiado para ver alguno de sus próximos proyectos, pues el realizador tiene en mente llevar a cabo una cinta biográfica musical sobre los Bee Gees y regresar en algún momento a la franquicia del xenomorfo.

Un año espectacular para Elordi

The Dog Stars se estrenará el próximo 28 de agosto, cerrando un año de estrenos espectacular para Elordi. Tras su paso por la alfombra roja gracias a Frankenstein, el actor australiano de ascendencia vasca comenzó el año con la proyección mundial de Cumbres Borrascosas y hace poco, pudimos ver su regreso con la esperada y tardía tercera temporada de Euphoria.

En 2027, Elordi protagonizará junto a Lily-Rose Depp la adaptación de Outer Dark de Cormac McCarthy.