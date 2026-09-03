Susan Sarandon, actriz (79 años): “Hollywood no es de izquierdas, eso es un mito. Solo le importa si envejeces o si engordas”

El pasado 28 de febrero la actriz Susan Sarandon recibió el Premio Goya Internacional 2026 por, según explicó la Academia de Cine, sus interpretaciones inolvidables en grandes obras maestras y películas icónicas que ya forman parte indiscutible de la cultura popular mundial, tales como Thelma y Louise, Pena de muerte, El cliente o The Rocky Horror Picture Show. Una actriz que ya tiene 80 años y que durante la rueda de prensa que tuvo lugar ese día comentó su opinión sobre la industria del cine americana: «Hollywood no es de izquierdas, eso es un mito. Solo le importa si envejeces o si engordas». Una rotunda frase con la que la actriz explicó que lo único que tiene importancia para la industria del cine americana a la hora de ofrecer a un actor un trabajo en una película es el estado físico y no sus ideas políticas. Lo que más le preocupa es si un actor o una actriz envejece o engorda.

Por eso la actriz Susan Sarandon explicó en la misma rueda de prensa que no puede renunciar a su compromiso político: «Con respecto al activismo, es que no tengo otra opción». La actriz explicó que este activismo le acerca a la gente comprometida pero que a ella disfruta cuando comienza un nuevo proyecto como actriz, los rodajes y trabajar codo con codo con el equipo y la experiencia a creativa. «Hollywood nunca ha sido realmente político», la actriz cree que en esta industria el poder y al dinero interesan más que los ideales.

A pesar de que está convencida de que en Hollywood priman el dinero a las opiniones políticas, la actriz sufrió también las consecuencias de expresar sus opiniones. «Fui despedida por mi agencia por haber participado en manifestaciones y haber hablado públicamente de mi apoyo a Gaza», explicó sin tapujos. También comentó que desde entonces solo trabaja en proyectos europeos e independientes, con directores jóvenes y equipos pequeños que respetan su compromiso.

Sus comienzos en el mundo del cine

La actriz Susan Sarandon ha rodado durante su vida más de 100 películas entre las que destacan The Rocky Horror Picture Show (1975), Las brujas de Eastwick (1987), Thelma & Louise (1991) o Quédate a mi lado (1998).

Una actriz que nació en Nueva York el 4 de octubre de 1946 y que y estudió arte dramático en la Universidad Católica de América de Washington D. C. Su primer papel como actriz lo consiguió con solo 24 años en la película dramática Joe en 1970, pero se convertiría en una cara conocida para los espectadores por su papel en la telenovela A World Apart que se emitió en la televisión entre 1970 y 1971.

Susan Sarandon es una mujer luchadora que tiene un imán para la cámara y obtuvo su primer éxito en el mundo del cine en 1975 con su papel en The Rocky Horror Picture Show, una película con la que tuvo mucho éxito en la taquilla.

Una carrera cinematográfica fulgurante

A comienzos de los años 80 la carrera de la actriz se consolidó gracias a su papel en la película Atlantic City de Louis Malle, que contaba como protagonistas con los actores Burt Lancaster y Michel Piccoli. La actriz logró su primera candidatura al Oscar a mejor actriz.

A partir de ese momento todo fue sobre ruedas ya que en 1983 participó en el rodaje de la película El ansia junto a Catherine Deneuve y David Bowie y en 1987 en la conocida película Las brujas de Eastwick que estaba protagonizada por los actores Cher, Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Su última participación en una producción en los años ochenta fue en Bull Durham en 1988 que coprotagonizó con el actor Kevin Costner.

Los noventa fueron muy importantes para la actriz porque participó en películas como White Palace (1990), Thelma & Louise (1991) de Ridley Scott con Geena Davis y Brad Pitt, la cual se puede ver en Movistar Plus+, Lorenzo’s Oil (1992), la adaptación de la novela de John Grisham El cliente (1994) y en el remake de Mujercitas (1994) que contaba con los actores Winona Ryder, Gabriel Byrne y Kirsten Dunst.

La actriz Susan Sarandon solo obtuvo un premio Oscar a la Mejor Actriz por su papel en la película Pena de muerte (Dead Man Walking) en 1995, aunque ha obtenido otras cuatro nominaciones a lo largo de su carrera por las películas Atlantic City (1980), Thelma & Louise (1991), Lorenzo’s Oil (1992) y El cliente (1994).

Las últimas apariciones de la actriz han sido en la comedia dramática Nonnas (2025), en la película coral The Fabulous Four (2024) y en The Accompanist (2026), dirigida por Zach Woods, donde interpretó el papel principal de Sylvia. Por ahora la actriz no ha comunicado que tenga ninguna intención de retirarse.