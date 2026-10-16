Soderbergh salva el rodaje de ‘The Batman 2’: el cineasta ayudará a terminar la secuela tras la ausencia temporal de Matt Reeves

Hace casi dos semanas, el rodaje de The Batman 2 encontró un nuevo problema en su producción. El rodaje debía paralizarse debido a un «asunto familiar de extrema gravedad» del director, Matt Reeves. Desde el principio y, a diferencia de lo que ocurrió con Zack Snyder en la filmación de La liga de la justicia, Warner Bros respetó el momento personal del realizador, mostrándole su apoyo en un comunicado. Sin embargo, una producción de semejante inversión financiera no puede mantenerse ininterrumpidamente en estado de espera y ahora, el estudio acaba de anunciar junto al propio Reeves, el regreso al set de la mano de un aliado muy especial: el oscarizado cineasta, Steven Soderbergh.

Responsable de títulos como Ocean’s Eleven, Erin Brockovich o Sexo, mentiras y cintas de video, el autor norteamericano alcanzó el éxito cuando en 2001 recibió la estatuilla dorada al mejor director por Traffic. Desde entonces, Soderbergh se ha caracterizado por ser un narrador camaleónico, capaz de saltar entre géneros con una gran versatilidad, posicionándose como un creativo invisible, cuya virtud pasa por la destreza en la cohesión de sus proyectos, en los cuales suele ejercer también como director de fotografía y montador. Condiciones que lo convierten en el «director comodín» ideal para materializar la visión primigenia de la continuación.

Soderbergh siempre ha admirado el trabajo de Reeves y, dado que este no puede estar presente en el rodaje, su compañero de profesión se ha ofrecido para ayudar a terminar la fotografía principal, colaborando juntos y manteniéndose en contacto hasta que termine la filmación.

Soderbergh sólo tiene elogios para el trabajo de Reeves en ‘The Batman’

A raíz de la información publicada por varios insiders del periodismo norteamericano con el eco de medios como Deadline, el estudio emitió un comunicado explicando la situación actual en la cual se encuentra el desarrollo de The Batman 2:

«Mientras Matt Reeves continúa atendiendo un asunto familiar, Steven Soderbergh, admirador de su trabajo, se puso en contacto con él y, con el pleno apoyo de DC Studios, lo ayudará a completar las últimas semanas del rodaje de The Batman: Parte 2. Matt y Steven trabajarán en estrecha colaboración con los actores y el equipo para plasmar la visión de Matt para la película».

Por su parte, Soderbergh escribió un mensaje alabando la coherencia y el «impresionante trabajo» de Reeves en The Batman, argumentando que la idea es que «Matt pueda terminar su película como es debido».

La secuela volverá a contar con Robert Pattinson en el papel de Batman e incluirá en su elenco a otras estrellas como Sebastian Stan y Scarlett Johansson.

Rompiendo el silencio desde su repentina ausencia, Reeves compartió en X una publicación dejando claro que no abandonaba el seguimiento del Caballero Oscuro y mostraba su agradecimiento a Soderbergh por la ayuda:

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. 🦇 — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

«Para que quede claro, no me voy de The Batman: Parte 2. Estoy profundamente agradecido a Steven por su ayuda durante este difícil momento para terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos».

¿Cuándo llegará a los cines ‘The Batman 2’?

Tras varios retrasos y una preproducción realmente complicada, la Batseñal tiene previsto iluminar la cartelera en 2028: The Batman 2 llegará a los cines el 18 de febrero.