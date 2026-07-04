La serie de Prime Video que está triunfando en la comunidad LGTBI y vas a ver del tirón este Orgullo 2026

Otra de las series que pueden ver del tirón este Orgullo 2025 es la canadiense Más que rivales (Heated Rivalry). Una ficción de romance deportivo que está basada en la saga de novelas Game Changers de Rachel Reid, concretamente en el segundo libro. Los sport roman están de moda y algunas de las novelas que triunfan en las librerías se están adaptan a series como Off Campus que se puede ver en Prime Video y está basada en la novela de Ellen Kennedy. La peculiaridad de Más que rivales es que cuenta la historia de dos jugadores profesionales de hockey, Shane Hollander e Ilya Rozanov que se enfrentan de una forma brutal en el campo de juego y, al mismo tiempo, mantienen en secreto un apasionado romance entre ellos. Una serie perfecta para ver este Orgullo 2026 junto con otras como Hearthstopper o Con amor, Víctor, las cuales se pueden ver en Netflix.

La serie Más que rivales ha sido creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney para el servicio de streaming canadiense Crave en noviembre 2025. Luego se comenzó a emitir a través de diversas plataformas en todo el mundo y en España se puede ver desde febrero de 2026 a través de Prime Video y Movistar Plus+. Aunque al principio pasó un poco desapercibida, poco a poco se ha ido convirtiendo en una serie de éxito. En diciembre de 2025 Más que rivales fue renovada para una segunda temporada y su estreno está programado para abril de 2027. Uno de sus grandes aciertos es la interpretación de sus protagonistas, los actores Hudson Williams y Connor Storrie.

¿De qué trata la serie Más que rivales?

Los protagonistas de esta original serie son dos jóvenes deportistas: El canadiense Shane Hollander, que es el capitán de los Montreal Metros e Connor Storrie y el ruso Ilya Roza, que es el capitán de los Boston Raiders. Mientras que el primero es un deportista serio y bastante disciplinado, el segundo es provocador e intuitivo. En los últimos años se han convertido en dos de las mayores estrellas de la Major League de hockey y los amantes de este deporte saben que son rivales desde que comenzaron a competir y eran solo jóvenes promesas.

Lo que nadie conoce es que fuera de la pista de hielo Shane e Ilya, que son rivales implacables, mantienen una aventura sentimental que nadie conoce. Esta relación secreta empezó como solo una atracción física pero fue convirtiéndose poco a poco en estos últimos 8 años en algo más. Este apasionado romance va evolucionando a lo largo de los 6 episodios que tiene la primera temporada de Más que rivales desde el deseo, la negación y el autodescubrimiento. Los dos se convierten en deportistas profesionales y siguen manteniendo en secreto su relación sentimental. Una serie que se enfrenta al tabú de la homosexualidad en el deporte de élite y que es una buena opción para este Orgullo 2026.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Hudson Williams, que interpreta el papel de Shane Hollander, el capitán de los Montreal Metros y Connor Storrie que da vida a Ilya Roza, el capitán de los Boston Raiders.

También en el reparto de Más que rivales están los actores François Arnaud como Scott Hunter, Robbie G.K. como Kip Grady, Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova, la mejor amiga desde la infancia de Ilya, Sophie Nélisse como Rose Landry, una actriz famosa y amiga de Shane, Callan Potter como Hayden Pike, es el mejor amigo de Shane y también jugador de hockey profesional, Bianca Nugara como Maria Villanueva, la amiga y compañera de trabajo de Kip, Nadine Bhabha como Elena Rygg, como la mejor amiga de Kip y Brandon Ash-Mohammed como Shawn, mejor amigo de Kip y María.

Sobre la segunda temporada, además de su posible estreno en abril de 2027, ya sabemos que adaptará el siguiente libro de la saga de novelas de la escritora Rachel Rei, The Long Game, en la que se sigue contando la historia de amor secreto entre estos dos jugadores de hockey, Shane e Ilya. Esta segunda entrega de la serie Más que rivales está en una primera fase de producción y el rodaje está previsto para agosto de 2026. Estaremos muy atentos a las noticias sobre esta segunda temporada.

La serie Más que rivales es perfecta para los que están buscando una ficción diferente y entretenida para este Orgullo 2026. Una serie en la que se utiliza el hockey para hablar de la homosexualidad en el campo del deporte de competición y como sus protagonistas tiene que enfrentarse a los desafíos de la competición y su propios sentimientos. Una serie que está basada en una de las sagas que se ha convertido en la preferida de muchos jóvenes y que ahora están disfrutando con este sport romance.