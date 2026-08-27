La película de Netflix que recomiendo ver hoy: un thriller criminal basado en un caso real que conmocionó al mundo

Si estás buscando un thriller que deje pegado al sillón desde el primer minuto, no te puedes perder la película Zodiac. Una cinta de misterio y suspense de 2007 que fue dirigida por David Fincher y se puede ver en la plataforma de streaming Netflix. Esta original cinta cuenta la historia del caso real del asesino del zodiaco, el cual cometió sus crímenes a finales de la década de 1960 y principios de los 70 por la zona de la bahía de San Francisco y sus alrededores. Un asesino minucioso y cruel que tras matar a sus víctimas se burlaba de la policía con cartas y mensajes cifrados que enviaba a los periódicos. Aunque la policía y los periodistas se obsesionaron con el asesino y siguieron sus pistas para encontrarlo, sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más conocidos de este siglo.

El guion de Zodiac ha sido escrito por James Vanderbilt está basado en los hechos reales que se relatan en los libros de Robert Graysmith (1986) y Zodiac Unmasked (2002). Una película de suspense que mantiene al espectador en tensión desde el primer momento y que es una buena opción para los amantes de los thrillers de calidad. Además del punto de vista desde que el director ha decidido elegir para contar esta historia, es el reparto ya que cuenta con actores como Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. Un intenso thriller que casi va a cumplir 20 años desde su estreno, pero que ha resistido bien el paso del tiempo.

¿De qué trata la película Zodiac?

La película comienza el 4 de julio de 1969 cuando un individuo sin identificar ataca a Darlene Ferrin y Mike Mageau con un arma de fuego en un descampado en la localidad californiana de Vallejo. Mike Mageau sobrevive, pero Darlene muere. Un mes después al periódico San Francisco Chronicle llegan unas notas cifradas escritas por el asesino que se hace llamar «Zodiac» en las que se burla de la policía.

En el periódico les parece una broma macabra y no se lo comunican a la policía, pero cuando el diario publica las cartas, un matrimonio descifra una de ellas. Dos meses después el asesino ataca a los estudiantes de derecho Bryan Hartnell y Cecelia Shepard en Lake Berryessa en el condado de Napa y uno de ellos, Shepard muere dos días después.

Ante la repetición de estos mensajes cifrados, el caricaturista de política Robert Graysmith y el periodista de sucesos Paul Avery del San Francisco Chronicle deciden investigar lo que está ocurriendo. Esta investigación se convertirá para Robert Graysmith en una de sus grandes obsesiones aunque no logrará descifrar el misterio.

La película Zodiac no se centra en descubrir la identidad del asesino, sino en como una obsesión puede convertir la vida de una persona en un infierno. Graysmith se va metiendo cada vez más en el caso, el cual se convierte en lo principal. El dibujante se olvida de su familia y su trabajo, para dedicarse en cuerpo y alma a descubrir al asesino. La investigación del caso se prolongará durante muchos años y los policías y los periodistas se irán consumiendo ante la incertidumbre.

El reparto de este intenso thriller

Los protagonistas de esta película son los actores Jake Gyllenhaal que da vida al personaje de Robert Graysmith, un caricaturista del San Francisco Chronicle y Mark Ruffalo que interpreta el papel de Dave Toschi, el inspector del Departamento de policía de San Francisco.

También tienen un papel de peso los actores Robert Downey Jr. como Paul Avery, un periodista del San Francisco Chronicle y Anthony Edwards al inspector de la Policía de San Francisco William Armstrong.

Además en el reparto de Zodiac están los actores Brian Cox como Melvin Belli, un abogado defensor, John Carroll Lynch como Arthur Leigh Allen, el sospechoso principal del caso, Chloë Sevigny como Melanie Graysmith, la esposa de Graysmith, John Getz como Templeton Peck, el jefe de redacción del San Francisco Chronicle, Elias Koteas como el sargento Jack Mulanax, un detective de la policía de Vallejo, Dermot Mulroney como el capitán Marty Lee, Donal Logue como Ken Narlow, un detective de policía de Napa y Philip Baker Hall como Sherwood Morrill, un analista de caligrafía, entre otros.

La película Zodiac es una buena opción para los que estén buscando un buen thriller para pasar una buena tarde al final del verano. Una cinta pausada en la que se va contando poco cómo fue desarrollándose la investigación por parte de los periodistas y la policía y qué consecuencias tuvo para sus vidas.