La película de fantasía que marcó a los niños de los 80 y cuya escena más triste hizo llorar a toda una generación

En 1984 se estrenó en nuestras salas de cine la película fantástica La Historia Interminable (The Neverending Story). Una inolvidable cinta para todos los niños de esa generación en la que se adaptaba la inolvidable novela del escritor Michael Ende publicada en 1979, el autor también de la extraordinaria Momo y de Jim Botón y Lucas el maquinista. La película La Historia Interminable fue una de las caras de la historia del cine en ese momento y marcó un antes y después en cuanto al género fantástico para niños. Una original cinta que fue dirigida por Wolfgang Petersen y está protagonizada por los actores Noah Hathaway y Barret Oliver. Una de las escenas más tristes de la película La Historia Interminable es la muerte del caballo Ártax en el Pantano de la Tristeza, la cual hizo llorar a toda una generación de niños que de adultos no han logrado olvidarla.

La película La Historia Interminable relata la aventura de Bastián Baltasar Bux, un niño solitario que roba un libro mágico y se sumerge gracias a la lectura en un reino de fantasía. Cuando comienza a leer este libro se convierte en el niño guerrero Atreyu que acompañado de su caballo Ártax intentará salvar al mundo de «La Nada» y tendrá que aprender a controlar los deseos que le concede Aurin. Una historia que ha conquistado los corazones de millones de niños y mayores en todo el mundo que se emocionaron con las aventuras de Bastian convertido en el niño guerrero Atreyu. Una inolvidable película que está disponible en Prime Video.

La escena más triste de la película La Historia Interminable

El caballo Ártax es el fiel compañero del joven guerrero Atreyu en la novela y en la película. Acompañado por Ártax, Atreyu logra superar su peligrosa misión para salvar a la Emperatriz Infantil y detener la expansión de ‘La Nada’. Pero al final, el caballo pierde la esperanza frente a la oscuridad y se hunde lentamente aunque su jinete, el niño guerrero Atreyu, intenta salvarlo con los pocos medios que tiene. «Ártax, por favor, no dejes que la tristeza del pantano te llene el corazón. Yo te sostendré, no dejaré que te hundas, estoy aquí y eres mi amigo… Te quiero», le ruega intentando que no se rinda.

Tras su estreno surgieron rumores de que el caballo había fallecido en el rodaje de esta escena, pero pronto se desmintió esta noticia. Para realizar esa escena y otras en las que participaron estos animales, se utilizaron dos caballos grises idénticos con los que los entrenadores trabajaron durante mucho tiempo. En esa escena les entrenaron para que fingieran ahogarse y que fuese creíble. Lo que sí quedó claro es que los dos caballos tuvieron que repetir varias tomas y lo pasaron mal durante el rodaje.

Las secuelas de La Historia Interminable

Además de esta película de 1984 de Wolfgang Petersen, en 1990 se estrenó en nuestros cine La Historia Interminable II: El siguiente capítulo. Una nueva cinta fantástica dirigida por George Miller, que se centra en la segunda mitad del libro de Michael Ende. En esta ocasión Bastián debe aprender a utilizar los deseos que le concede el Aurin de forma responsable.

Además, en 1994 se estrenó la secuela La Historia Interminable III que fue dirigida por Peter MacDonald. En esta ocasión se traslada a los protagonistas al mundo real y su creador no se basa directamente en la novela permitiéndose crear su propia versión del mundo de Bastian.

Por último, los fans de la novela de Michael Ende y sus adaptaciones a películas están muy pendientes de un proyecto de los herederos de Michael Ende: Una nueva adaptación en forma de varias películas de acción real producidas por See-Saw Films. Esta productora es conocida por su trabajo en películas como Lion y The Power of the Dog y éxitos televisivos recientes como Heartstopper y Slow Horses y se espera que su trabajo de adaptación sea impecable.

La serie de películas serán producidas por Iain Canning y Emile Sherman para See-Saw, junto con Roman Hocke y Ralph Gassmann para Michael Ende Productions. Ian Canning ha explicado en Variety lo que supone para él la adaptación de esta inolvidable novela: «Durante nuestros 15 años de trayectoria, hemos sido muy cuidadosos —ya sea con El discurso del rey y el público que la adoró, o con Lion, Heartstopper o Slow Horses— a la hora de crear material de calidad para que el público respondiera positivamente. Esta es una gran oportunidad para reunir todas esas habilidades y crear un espectáculo cinematográfico completo».

La versión de La Historia Interminable dirigida por Wolfgang Petersen es siempre una buena opción para los amantes de cine fantástico. Una extraordinaria ficción que sorprende por el universo que logra crear y por escenas tan intensas y emotivas como la muerte del caballo Ártax.