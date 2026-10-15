Scarlett Johansson sobre grabar con Robert Redford: «Antes de cada escena, me contaba la historia para ayudarme a encontrar mi lugar en la película»

Hace casi un mes, se cumplió un año del triste fallecimiento de Robert Redford a los 89 años. Una de esas últimas leyendas del cine clásico de Hollywood, cuyo papel en la industria sirvió como un puente intergeneracional entre las estrellas que lo precedieron, como Alec Guinness o Marlon Brando, y esa nueva camada de artistas destinadas a dominar la escena actual, como Brad Pitt o una joven Scarlett Johansson, quien recordó hace algunos meses, lo amable que había sido el dos veces ganador del Oscar con ella, cuando solo tenía 13 años y la actriz y Redford aparecieron juntos en El hombre que susurraba a los caballos.

Ya como una figura actoral consolidada, Redford demostró también un gran talento tras las cámaras, dirigiendo filmes destacados como Gente corriente (1980), El río de la vida (1992) o Quiz Show. El dilema (1994). Paralelamente, la carrera de la todavía jovencísima intérprete no parecía apuntar demasiado alto. Sobre todo teniendo en cuenta que su debut había sido el fracaso económico y crítico de Un muchacho llamado Norte (1994), asumiendo un rol secundario en producciones menores como Solo en casa 3 (1997).

Johansson no adquiriría un reconocimiento real hasta los 2000, cuando protagonizó Lost in Translation junto a Bill Murray, atrayendo después la mirada de otros cineastas como Woody Allen, Christopher Nolan y asumiendo el papel que le otorgaría la fama internacional: el de la Viuda Negra en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Sin embargo, la neoyorquina recuerda con cariño el tiempo que compartió en el set con Redford y en su entrevista con Deadline remarcó la paciencia que había tenido con ella y cómo creó un espacio íntimo para ayudarla a crecer como actriz, dentro de lo complicado que es siempre eso en el enclave de una superproducción.

Scarlett Johansson, sobre su trabajo a las órdenes de Robert Redford: «Creó un espacio íntimo»

En el contexto de su falta reciente, a la actriz de Match Point (2005) se le preguntó por su antiguo trabajo con Redford y esta señaló que colaborar con él «fue increíble» y que, en su opinión, «ayudó mucho que también fuera actor»:

«Fue muy paciente y se tomó el tiempo necesario para explicarme exactamente en qué punto de la historia se encontraba mi personaje, qué había sucedido antes y de dónde provenía dentro de la narrativa. Antes de cada escena, me contaba la historia, toda la historia, hasta ese preciso momento. Esto fue de gran ayuda y me permitió encontrar mi lugar en la película (…) En medio de este rodaje tan grande y abrumador, creó un espacio íntimo».

Animación, cintas autorales y su salto al universo de DC: la futura agenda de Scarlett Johansson

Ya desvinculada de su papel de Viuda Negra, al 2026 de Scarlett Johansson todavía le queda estrenar la cinta animada Ray Gunn y Paper Tiger, el proyecto de James Gray donde comparte elenco con Adam Driver.

El próximo año protagonizará El exorcista: Martyrs y Spacegoat, lo último de Ari Aster. En 2028, Johansson cambiará la casa de las ideas por DC, encarnando un papel todavía sin revelar en la futura The Batman 2.