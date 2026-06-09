Netflix presenta su nueva serie de ‘Scooby Doo’: el perro más famoso de la animación se vuelve real

Creada a finales de los 60 por la icónica productora Hanna-Barbera, ¿Scooby-Doo, dónde estás? ha sido, desde hace 57 años, una de las series de televisión más populares del campo de la animación. Adaptada en múltiples ocasiones, ahora Netflix revive el espíritu de la cuadrilla de detectives confeccionando un nuevo origen para los personajes y, por primera vez, regalándonos una versión real de Scooby Doo que ya ha conquistado el corazón de internet: el gran danés es un cachorro innegablemente adorable.

Hace algunas horas, la «gran N roja» ha publicado el primer teaser (adelanto breve) de Scooby-Doo: Origins, una ficción serial que buscará ser la revelación del terminal en 2027. Su principal baza, aparte del reclamo inherente a toda propiedad intelectual, será que, por primera vez, el famoso can no será creado vía CGI (efectos generados por ordenador). Eso sí, el sabueso volverá a contar con la voz del ya mítico Frank Welker, el actor que desde el 2002 pone sonido a las inquietudes y miedos del perro que acompaña al grupo Misterio a la Orden (Mystery Inc.). El cual está formado por el líder Fred Jones, Daphne Blake, la chica propensa al peligro, Velma Dinkley, el cerebro del grupo, y Shaggy Rogers, el contrapunto humano y cobarde de Scooby.

Netflix presenta su nueva serie de ‘Scooby-Doo’

Con la serie, Netflix nos ofrecerá una nueva génesis para la ecléctica banda. La trama nos situará en el último verano de los chicos en el Campamento Ruby-Spears. Shaggy y Daphne son dos amigos de la infancia que se encuentran un día con un cachorro perdido que parece haber sido el único testigo de un asesinato aparentemente sobrenatural. Para resolver su primer misterio, ambos se alían con la escéptica Velma y el chico nuevo del pueblo, Fred.

SCOOBY IS FINALLY REAL!!! Meet the goodest boy in Scooby-Doo: Origins, coming to Netflix in 2027 pic.twitter.com/0FjfVAw4Bt — Netflix (@netflix) June 8, 2026

El tráiler inicial arranca con un plano subjetivo de la mascota, que corre libremente por el campamento y se lanza directamente a la versión joven de Shaggy. Una presentación de escasos segundos que tiene su principal atractivo en mostrar al primer perro real que asume el rol de Scooby. Sin tanta atención, el adelanto también nos presenta a Tanner Hagen, el actor que hará de Shaggy Rogers.

El resto del casting se configura con la presencia de Maxwell Jenkins (Sense 8) como Fred Jones, Abby Ryder Fortson (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret), y la estrella más reconocible del reparto, Mckenna Grace (Yo, Tonya), quien se pone en la piel de Daphne Blake.

Un cambio de tono: buscará ser «la nueva ‘Stranger Things’»

En su primera temporada, Netflix lanzará ocho episodios de Scooby-Doo: Origins. La serie cuenta con la supervisión de Greg Berlanti (Riverdale) y con un guion que firman Josh Appelbaum (Citadel) y Scott Rosenberg (Jumanji: Siguiente nivel).

Según el terminal, la idea del live action es la de mostrar una atmósfera paranormal mucho más madura y cargada de suspense, tal y como sucedió con Miércoles o Stranger Things.