Natalie Portman desvela el gesto de Chris Hemsworth antes de rodar su beso en ‘Thor’: «Ese día no comió carne porque soy vegana»

Después de una meteórica carrera en la que pasó de ser una prometedora niña actriz a una estrella incuestionable de Hollywood, Natalie Portman sorprendió a toda la industria estrenando en 2011, tres largometrajes alejados de las pretensiones autorales que la israelí había mantenido desde su debut en El profesional (León) (1994). Sí, fue la princesa Padmé Amidala, pero si observamos la mayoría de sus proyectos, observamos a la cabeza de ellos, nombres de la talla de Michael Mann, Tim Burton, Woody Allen, Anthony Minghella y Mike Nichols, entre otros. Por eso, llamó la atención que en aquel año se decidiese por producciones como Caballeros, princesas y otras bestias, la comedia romántica Sin compromiso y su entrada al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), dando vida a la científica Jane Foster.

Tras esa película y su secuela, Thor: El mundo oscuro (parecía que la colaboración de Portman con la casa de las ideas terminaba ahí, más allá de su leve participación en Vengadores: Endgame (2019). Sin embargo, la intérprete fue convencida por el director Taika Waititi con un cambio total para su personaje: convertirse ella también en una superheroína clave para la historia. Su reencuentro con Hemsworth estuvo marcado por una curiosa anécdota que la actriz contó en la promoción de la cinta. El actor australiano dejó de comer carne los días de rodaje sólo para no incomodar a la ganadora del Oscar por Cisne negro (2010).

Natalie Portman, sobre la actitud de Hemsworth en ‘Love and Thunder’: «Fue muy considerado»

Las declaraciones de Portman se produjeron en el programa de radio británico, Capital Breakfast with Roman Kemp, donde asistió con su compañera de reparto, Tessa Thompson (Valkiria en la película):

«Él es realmente agradable. El día que tuvimos una escena de beso, él no comió carne esa mañana porque soy vegana. Y él come carne como cada media hora. O sea, eso fue tan considerado. No es algo que a mí me fuese a enfadar o que me importase, pero él simplemente estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable».

Thompson confirmó la noticia y bromeó sobre los hábitos alimenticios del marido de Elsa Pataky: «Ni siquiera sabía que él podía pasar tiempo sin comer carne. Es de los que comen bisonte por la mañana».

‘Thor: Love and Thunder’: una debacle crítica para Marvel

Tras el éxito de Thor: Ragnarok, el equipo de Kevin Feige le entregó a Waititi el control creativo total de la siguiente entrega del dios del trueno. Sin embargo, y tras el desinterés generalizado por el género de superhéroes, el endeble guion autoparódico no convenció a la prensa especializada, ni siquiera al propio Hemsworth, quien tiempo después criticaría abiertamente esta característica de la cinta.

Love and Thunder recaudó 760 millones de dólares en todo el mundo y actualmente, está dentro del catálogo de contenidos de Disney Plus.