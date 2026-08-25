Una supuesta biografía no oficial sobre Natalie Portman desata la polémica

Natalie Portman ha sido la protagonista de un escándalo literario, ya que se cree que ha servido de inspiración para crear a la protagonista de Life of M, la última novela de la escritora Rachel Cusk, que también es conocida de la actriz. El libro versa sobre una estrella de la interpretación que tiene una vida muy parecida a la de Portman, pero que es descrita como alguien falso e insoportable.

Todo empezó a comienzos de este verano, cuando el portal UnHeard difundiera el rumor de que la nueva novela de Rachel Cusk estaba inspirada en Natalie Portman, algo que no sería de extrañar porque ambas se conocen desde hace tiempo, aunque no son amigas.

Hoy se ha publicado Life of M (La vida de M) y narra la relación de una escritora con una antigua estrella infantil que vive en París mientras intenta escribir su autobiografía.

Al igual que la actriz ganadora del Oscar, el personaje de la novela es una actriz que vive en París. Es la imagen de “una importante marca” (Portman lo es de Dior). Su papel revelación llegó siendo niña, en una película que «originalmente incluía varias escenas en las que la menor aparecía deseando o provocando una interacción sexual con el protagonista masculino» (que podría ser una referencia a El profesional (Léon)) e interpretó a una frágil bailarina de ballet en su película más célebre (Cisne Negro). Al igual que Portman, M tiene hijos, pero (al menos durante los acontecimientos del libro) no tiene marido. Además, es descrita como alguien falsa, inmadura y superficial, tal y como recoge Vanity Fair.

Las personas que rodean a la estrella han declarado al mencionado medio que: «Natalie lleva una vida muy privada, normal y sencilla en París. La idea de que M es ella es hilarante. Sus amigos están bastante indignados, porque la descripción de M se parece muy poco a Natalie, más allá de los datos de su currículum».