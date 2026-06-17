Es una de las mejores películas de fútbol y acaba de llegar a Netflix: la historia basada en hechos reales que no deja indiferente a nadie

Si lo comparamos con el baloncesto, béisbol o la NFL, el fútbol no ha tenido nunca una explosión comercial demasiado potente en el audiovisual. Sí, existen filmes legendarios como Evasión o victoria (1981) y en nuestro país incluso, hemos tenido fenómenos de culto como Días de fútbol (2003). Sin embargo, más allá de la viralidad puntual de dichos ejemplos y fenómenos puntuales como la serie de Ted Lasso (2020), el deporte rey no es precisamente un tema recurrente. Por eso y aprovechando el interés general provocado por el mundial, Netflix acaba de lanzar una cinta del 2009 no demasiado conocida para muchos: The Damned United, la historia real del entrenador del Leeds, Brian Clough.

A diferencia de otros acercamientos al ecosistema del balompié, esta cinta producida por la BBC contó con un cineasta de primer nivel detrás de las cámaras. Tom Hooper, quien un año después ganaría el Oscar por El discurso del Rey (2011), filmó la adaptación de la novela homónima de David Peace, la cual, cabe decir, se toma alguna que otra libertad a la hora de reflejar los hechos verídicos del equipo de Clough. La historia se centra en los 44 días del carismático entrenador al frente del Leeds United en 1974. Todo un desastre deportivo que mezcla el humor negro con la rivalidad y el drama, capturando con indudable precisión la disciplina deportiva de la época.

‘The Damned United’: los 44 días fatales de Brian Clough

La trama de The Damned United nos presenta a Brian Clough, un entrenador controvertido que, tras brillar en el Derby Country junto a su asistente Peter Taylor, aceptan el enorme reto de dirigir al Leeds United, equipo que por aquel entonces era el campeón del país y que se había ganado una fama apática por su juego duro a manos del anterior manager, Don Revie.

Con el intento de cambiar la filosofía del club, Clough choca de lleno con los jugadores y la directiva, mezclando el caos con flashbacks de su anterior y dorada etapa en los banquillos en Derby. Peter Morgan, con dos nominaciones al Oscar por The Queen (2007) y El desafío: Frost contra Nixon (2009) es quien versiona el libreto de Peace al campo del guion.

Si la premisa ya es atractiva de por sí para cualquiera que disfrute del mundo del fútbol, el punto fuerte de The Damned United reside en el fantástico elenco que tuvo el proyecto:

Michael Sheen (Good Omens): Retrata con maestría la personalidad de Clough, cargada de vulnerabilidad, confianza y elocuencia. Muchos consideran este el mejor desempeño actoral del británico.

(Good Omens): Retrata con maestría la personalidad de Clough, cargada de vulnerabilidad, confianza y elocuencia. Muchos consideran este el mejor desempeño actoral del británico. Timothy Spall (Sweeney Todd): Se pone en la piel de Taylor el apoyo táctico y emotivo del protagonista. Un personaje clave en sus días más oscuros.

(Sweeney Todd): Se pone en la piel de Taylor el apoyo táctico y emotivo del protagonista. Un personaje clave en sus días más oscuros. Colm Meaney (Layer Cake): Interpreta a Revie, un hombre con unos modales y estilo que Clough no puede soportar.

Tras ellos, Joe Dempsie (Juego de Tronos), Stephen Graham (Adolescencia) y Maurice Roeves (El último Mohicano) completan el elenco secundario más llamativo.

Una adaptación con ciertas imprecisiones y demandas

Toda adaptación de un hecho real debe contar con alguna que otra dramatización. Aunque The Damned United ha sido un relato polémico desde la propia concepción del libro.

Los editores de la novela fueron demandados por Johnny Giles, exjugador del Leeds, quien quiso reflejar que muchas de las cosas que se cuentan en las páginas del trabajo de Peace jamás ocurrieron. Por otro lado, Dave Mackay demandó a la productora por su representación en la película, dada la insinuación que esta hace sobre su traición a Clough. Por último, Pat Murphy, amigo periodista de la BBC de Clough, señaló hasta 17 imprecisiones tácticas en la película, con varios errores cronológicos por el camino.

Independientemente de sus inexactitudes, todo amante del fútbol va a disfrutar viendo The Damned United en Netflix. Un drama humano sobre ambición, fracaso y liderazgo que funciona como un título que encandilará a futboleros y cinéfilos por igual.