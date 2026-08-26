Javier Bardem estrena nueva película: ¿Cuánto sabes de la carrera del actor?
Es el protagonista de 'El ser querido', el último trabajo de Rodrigo Sorogoyen
Javier Bardem ha estrenado El ser querido, la última película dirigida por Rodrigo Sorogoyen en la que crea uno de sus personajes más emblemáticos. Es momento, pues, de repasar la carrera de una de nuestras mayores estrellas internacionales de la industria cinematográfica. ¿Crees que lo sabes todo sobre sus películas? Descúbrelo con este test de 10 preguntas.
Temas:
- Cine
- Javier Bardem
- Películas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios