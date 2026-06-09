Jacob Elordi, un perro y una aventura postapocalíptica: la película que ningún cinéfilo se puede perder este verano

La cartelera del verano 2026 va a ser especialmente movida. Entre otras cosas, porque el inminente mercado de la exhibición estival nos regalará dos producciones que apuntan a superar los 1.000 millones de dólares en la taquilla. Sí, nos referimos a La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo, la ambiciosa obra de Christopher Nolan y el regreso del superhéroe de Marvel no son los únicos blockbuster que aterrizarán en el patio de butacas en los próximos meses. A finales de agosto, Jacob Elordi volverá a la gran pantalla para protagonizar la adaptación de la popular novela de Peter Heller: La constelación del perro.

Por su presencia como estrella actual del nuevo Hollywood, el nominado al Oscar por Frankenstein (2025) es un atractivo real para cualquier proyecto audiovisual. No obstante, Elordi no es el único aliciente para ir a los cines a ver La constelación del perro. Detrás de las cámaras se esconde el venerado cineasta Ridley Scott, responsable de cintas como Gladiator (2000), Blade Runner (1982) o Alien (1979), con un material llevado al libreto por Mark L. Smith, creador de Érase una vez en el Oeste (2025) y Christopher Wilkinson, guionista nominado a la estatuilla dorada por Nixon (1995).

Aparte del actor de Euphoria, el reparto secundario de esta historia postapocalíptica cuenta con la aparición de intérpretes de renombre como Josh Brolin (Sicario), Margaret Qualley (La sustancia), Guy Pearce (Memento), Benedict Wong (Weapons) y Allison Janney (Yo, Tonya), entre otros. Pero ¿de qué trata este thriller de acción que pretende, desde un plano secundario, ser la gran sorpresa que cerrará la cartelera de agosto?

Jacob Elordi estrena este verano ‘La constelación del perro’

Fear the survivors. THE DOG STARS, a Ridley Scott film, starring Jacob Elordi, Josh Brolin, and Margaret Qualley, arrives in theaters August 28. pic.twitter.com/iNKPYVaO2H — 20th Century Studios (@20thcentury) June 8, 2026

Jacob Elordi interpreta a Hig en La constelación del perro, un piloto que vive aislado en un aeródromo abandonado junto a un militar experto. Sin embargo, su rutina y solitaria vida cambia de golpe al captar una inesperada transmisión de radio desde su avioneta. Decidido a encontrar supervivientes en un mundo devastado por una gripe mortal, Hig comienza una peligrosa aventura en un territorio salvaje, repleto de carroñeros, con la única compañía de su fiel mascota canina, Jasper.

Producida por 20th Century Studios (Disney), el mayor reto de la cinta será el de ser un producto rentable en salas. La constelación del perro maneja un presupuesto de 110 millones de dólares sin contar los gastos promocionales, dentro de un contexto estratégico de estrenos sin demasiada competencia, pero con un verano saturado de eventos cinematográficos globales. Habrá que ver si el nombre de Elordi es lo suficientemente estimulante como para atraer al público a una historia que no posee la potencia mediática de pertenecer a una franquicia o saga.

¿Cuándo podremos verla en cines?

La constelación del perro llegará a los cines españoles el próximo 26 de agosto, en una ventana de exhibición que contará también con El ser querido de Sorogoyen y el fenómeno de animación patrio, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.

¿Conseguirá ser la gran sorpresa cinéfila de la cartelera veraniega o encadenará Scott su tercer fracaso comercial tras Napoleón (2023) y Gladiator II (2024)?