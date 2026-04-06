Impactantes cambios en la parrilla de T5 que afectan a ‘La isla de las tentaciones’ y a ‘First Dates’

A partir del próximo lunes 13 de abril habrá importantes cambios en la parrilla de Telecinco durante el access y el prime time. El motivo no es otro que el estreno de la décima temporada de La isla de las tentaciones, que, además de emitir una entrega todos los lunes, tendrá ración corta los martes y los miércoles de las 21:45 a las 23:00 horas. Esto afectará directamente a uno de los espacios más representativos y populares de Mediaset, First Dates, que pasó de Cuatro al access prime time de Telecinco hace unos meses. ¿Qué pasará ahora con el programa presentado por Carlos Sobera?

Según ha informado Mediaset España este lunes seis de abril, a partir del próximo día 13, las noches de Telecinco sufrirán importantes cambios. Será el próximo lunes cuando se estrene, a las 21:45 horas, la décima temporada de La isla de las tentaciones, que ocupará, pues, las franjas del access y del prime time.

El martes también se emitirá La isla de las tentaciones pero en horario de acces, es decir, de 21:45 a 23.00 horas, momento en el que arrancará Supervivientes. Tierra de nadie.

Lo que ocurrirá con ‘First Dates’

Y el miércoles, la gran sorpresa. Recordemos que hace meses, First Dates pasó de su clásico horario en el access de Cuatro para hacerlo a Telecinco y en su lugar lo ocupó una tira diaria de Horizonte con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Mediaset no quiere quitar Horizontes y hacer regresar First Dates, puesto que los datos del primero están siendo muy competitivos. Tampoco se puede permitir eliminar un clásico tan aplaudido como el programa de citas presentado por Carlos Sobera.

La solución se llama First Dates Gourmet. Se trata de un especial que ocupará el prime time de Telecinco los miércoles justo después de la entrega de La isla de las tentaciones.

Los jueves seguirá siendo la noche de Supervivientes a partir de las 21:45 horas. El mismo horario que tendrá al día siguiente, ¡De viernes!

El sábado se emitirá Got Talent España y el domingo Supervivientes. Conexión Honduras, ambos a partir de las 22.00 horas.

Nuevo ‘access’ y ‘prime time’ de Telecinco

Lunes: 21:45 h, La isla de las tentaciones.

Martes: 21:45 h, La isla de las tentaciones 23:00 horas, Supervivientes. Tierra de Nadie

Miércoles: 21:45 h, La isla de las tentaciones 23:00h, First Dates Gourmet

Jueves: 21:45 h, Supervivientes.

Viernes: 21:45 h, ¡De Viernes!

Sábado: 22:00 h, Got Talent España

Domingo: 22:00 h, Supervivientes. Conexión Honduras