Hoy en Netflix: la película de Robert De Niro que acaba de llegar y ya es lo más visto porque mezcla todo lo necesario para tenerte pegado a la pantalla 2 horas

Para que un producto se convierta en viral en Netflix, a veces sólo hace falta replicar una fórmula tan antigua como el propio Hollywood: grandes estrellas en el cartel y un género y/o planteamiento que despierte mínimamente el interés de la audiencia. Esa idea se puede comprobar en el ranking histórico de la «gran N roja». Alerta roja, con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds sigue siendo el segundo largometraje más visto de la compañía, un lustro después de su estreno. Y si observamos el resto de proyectos del top, en él aparecen perfiles como Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock o Julia Roberts. Ahora, el terminal quiere seguir creando esos hits audiovisuales que enganchan a masivamente a sus suscriptores. El último ejemplo es el nuevo thriller de Robert De Niro con un título que adapta una popular novela de Alex North.

La cinta en cuestión es Susurran tu nombre, la versión cinematográfica de ‘The Whisper Man’ que el director James Ashcroft estrenó en el terminal hace dos semanas. Con un libreto coescrito entre Ben Jacoby y Chase Palmer (It), esta historia de secuestros y asesinos en serie tiene su principal atractivo en la presencia del dos veces ganador del premio de la Academia y en todo un elenco construido a su alrededor que, de seguro, le resultará familiar a la mayoría de los espectadores. Ahí está la participación de la estrella de Separación, Adam Scott, la aparición de Michelle Monaghan o el añadido de ver a Michael Keaton en uno de sus papeles más turbios y siniestros.

¿De qué trata ‘Susurran tu nombre’?

La trama principal de Susurran tu nombre nos pone en la piel de Tom Kennedy (Scott), un escritor que acaba de enviudar. Buscando empezar de cero, se muda junto a su hijo de ocho años a una localidad aparentemente tranquila. Lo que Tom no sabe es que quince años antes, ese fue el lugar en el que ‘El hombre de los susurros’ aterrorizó a toda la comunidad con sus terribles infanticidios.

El horror golpea al escritor cuando su pequeño es secuestrado, teniendo que acudir a su distanciado padre, Pete (De Niro), un inspector jubilado cuya carrera quedó marcada por el encarcelamiento del asesino que repite el modus operandi del secuestro de su nieto.

Owen Teague, Acston Luca Porto, Hamish Linklater, Will Brill y Jacob Berger cierran el elenco secundario de una historia parecida a la que Ashcroft nos regaló en 2021, con el thriller de secuestros Atrapados en la oscuridad.

Lidera el ranking de Netflix

Susurran tu nombre lleva dos semanas capitaneando el top 10 de películas de habla inglesa de Netflix en todo el mundo. Con 33,4 millones de visitas esta semana y siendo la N.º 1 en 68 países en los últimos días. El filme de Ashcroft supera a otras novedades como La última casa y a grandes clásicos queridos por la audiencia como Shrek 1 y 2 o la popular aproximación del próximo GTA VI.