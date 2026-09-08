‘El Hormiguero’ vuelve con el análisis de Pablo Motos y Rafa Latorre sobre Ceuta: «El señalamiento de Sánchez a la monarquía es perverso»

El arranque de la 21ª temporada de El Hormiguero en Antena 3 ha contado con dos de los rostros más influyentes de la radio española: Carlos Alsina y Rafa Latorre, presentadores de Más de Uno en Onda Cero. La visita de los comunicadores no sólo ha marcado el pulso del estreno del espacio de Pablo Motos, sino que coincide con un periodo de intensas novedades editoriales y análisis político en el magacín matinal que conducen los periodistas. Además, Pablo Motos ha estrenado el nuevo curso abordando la invasión de Ceuta, un tema del que también ha hablado Rafa Latorre, ambos con críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante sus recientes intervenciones y monólogos radiofónicos, Rafa Latorre ha mantenido una postura especialmente incisiva respecto a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta, críticas que ha llevado también al plató de Antena 3.

Latorre desplazó la emisión de Más de Uno hasta Ceuta para analizar sobre el terreno el impacto de la invasión. En sus intervenciones, el periodista ha calificado de «oportunista» la estrategia comunicativa del Ejecutivo, y ha criticado la falta de medidas de Estado firmes y de presencia institucional constante, en lugar de maniobras de distracción política dirigidas contra otros organismos institucionales.

En este sentido, Latorre ha tildado de «perversas» las palabras de Sánchez en su entrevista a la Cadena SER, a la vuelta de sus vacaciones, de las que ha disfrutado en plena crisis. «El señalamiento al CNI y a la monarquía es perverso, porque son instituciones que no se pueden defender. El CNI, quizás, a través de la ministra de Defensa, pero Sánchez la desautorizó», ha declarado el periodista en alusión a Margarita Robles.

También ha cargado contra «la primera medida» que tomó Sánchez tras la invasión, la de «irse de vacaciones»: «No estaba en consonancia con la gravedad de lo que pasa en Ceuta». Por todo ello, Latorre entiende que «el Gobierno no puede salir indemne de esta».

Las palabras de Rafa Latorre han seguido la línea de las de Pablo Motos, que ha arrancado el programa con este mismo asunto, también señalando a Sánchez por irse a La Mareta pese a la situación en Ceuta. «Se fue de vacaciones demostrando que los ciudadanos le importamos un bledo. Cuando los políticos se vuelven charlatanes, es momento de ir a las urnas», ha pronunciado el presentador, que ha recordado que «cuando las cosas se ponen feas, lo único que lo suaviza es el humor». En ese momento, Carlos Latre ha reaparecido en El Hormiguero, programa al que se reincorpora en esta temporada y en el que ha imitado a Sánchez.

Por su parte, Carlos Alsina ha vuelto a dejar que sean otros los que hablen de política, ya retirado de ese cometido. Sin embargo, aunque ahora se encarga del tramo de entretenimiento de Más de Uno -mientras que Rafa Latorre ha tomado las riendas del madrugón informativo-, dada «la dimensión del tema, por su peso y por el comportamiento desconcertante del Gobierno», ha cedido a dar su opinión.

Aun así, Alsina ha sido menos incisivo con ello y, por otro lado, se ha referido a los rumores que lo vincularon con la Cadena SER, al coincidir el anuncio de su cambio de rol en Más de Uno con la salida de Àngels Barceló de la radio de Prisa. «Es un disparate el rumor de que me una a la SER, porque me debo a Onda Cero y porque la cultura de trabajo que existe en la Cadena SER es muy distinta a la que existe en Onda Cero. No sabría a estas alturas de mi vida adaptarme a otra cultura de trabajo», ha zanjado.