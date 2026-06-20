Una hora y 40 minutos de pura acción: la película de Prime Video perfecta para si no sabes que ver este fin de semana

Uno de los grandes males de las plataformas de streaming es la cantidad inabarcable de contenidos. Sí, a priori, es una ventaja indiscutible tener un acceso tan variado a catálogos de contenidos en los que cabe cualquier género o formato. Pero igualmente, ese mar abierto de posibilidades funciona como un arma de doble filo, siendo no pocas las veces en los que los suscriptores no terminan de decidirse por ninguna de dichas historias. Por eso y como cada fin de semana, nuestra recomendación cinéfila pasa por una película de acción de Prime Video que hará las delicias de los amantes del género, sobre todo para aquellos a los que les chifle el género de zombis.

Nos referimos a Train to Busan, una de las cintas surcoreanas más exitosas de la década, tanto en la taquilla como en los rankings de visualizaciones de los servicios de streaming. El filme dirigido por Yeon Sang-ho fue, además, un ejemplo de rentabilidad apabullante. Costó menos de 9 millones de dólares y recaudó 98,5 millones de dólares a nivel mundial. Rompiendo por el camino, el récord histórico que tenía el país asiático en mercados internacionales clave. Ese factor sorpresa, sumado a la tendencia globalizada de aceptación de los filmes producidos en el país con capital en Seúl; le confirió al proyecto un aura de narrativa diferente, apoyada en la originalidad de una propuesta que obtuvo una secuela titulada Península en 2020 y Seoul Station, un spin-off animado.

‘Train to Busan’: acción sin frenos y zombis

Las cintas del subgénero de los no muertos ya son, en sí mismas, tramas repletas de tensión y sustos constantes. Pues una arañazo o mordida suponen el fin de la partida para cualquier personaje. Si además a esa sensación de peligro constante le sumamos que los protagonistas del largometraje están atrapados en un tren de alta velocidad cargado de zombis, todo el relato adquiere un cariz de suspense añadido.

La sinopsis nos pone en la piel de un padre que siempre está ocupado con su trabajo, pero que debe acompañar a su hija en un tren que va desde Seúl a Busan. Justo antes de que las puertas de embarque se cierren, una mujer infectada se cuela en el vagón.

Como toda apuesta apocalíptica, Train to Busan cae en los temas propios de esta tipología. Desde la crítica social hacia el individualismo a la naturaleza humana del egoísmo en los momentos de crisis. No obstante, el trabajo de Yeon Sang-ho no cae en una intensidad impropia de su puesta en escena. La historia es la que es y siempre se sirve hacia el puro entretenimiento. Sin dejar de lado, por otra parte, un cuidado tratamiento en el desarrollo de sus personajes.

En el casting destacan perfiles interpretativos conocidos como la estrella de El juego del calamar, Gong Yoo y Ma Dong-seok, una auténtica celebridad dentro del cine surcoreano. Tras ellos, Ahn So-hee, Kim Soo-an, Jung Yu-mi y Kim Eui-sung, entre otros, completan el reparto secundario.

Ritmo frenético y valor emocional

Train to Busan es la opción perfecta si no sabes qué ver este fin de semana. Por otro lado, es lo suficientemente atrevida y frenética como para activar a los fans del género de zombis. Por otro, su cuidado tratamiento de personajes no escatima ni un grado de emoción, lo que la convierte en una opción dramática perfecta que también pueden disfrutar aquellos ajenos a la temática de ultratumba.