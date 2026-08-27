Hollywood se despide de Tim Curry: «Los riesgos que asumió en su carrera fueron únicos»

Hace escasas horas, el mundo del cine se ha despedido de uno de sus intérpretes más eclécticos y atrevidos: Tim Curry ha fallecido a los 80 años, tras arrastrar graves problemas de salud desde 2002. Fue conocido por ser el primer Pennywise en la pequeña pantalla y también, por entrar de lleno en la historia del celuloide de culto gracias a su icónico rol del doctor Frank-N-Furter en el musical y posterior cinta, The Rocky Horror Picture Show (1975). Ahora, con un legado creativo inconmensurable a sus espaldas, varios miembros y actores de la industria de Hollywood han querido emitir sendos mensajes de cariño, a modo de homenaje, hacia el lado profesional y humano de la estrella británica.

Antes de que perfiles como Johnny Depp o Christian Bale comenzasen a asumir de forma reiterada esos primeros papeles cargados de prótesis, pelucas y kilos de maquillaje, Curry ya poseía un máster en el arte de ocultar su rostro. Porque el prolífico actor no sólo se transformó radicalmente para la terrorífica adaptación de Stephen King y para el musical de Jim Sharman. En Legend (1985), a las órdenes de Ridley Scott, Curry asumió el papel de El Señor de las Tinieblas en una metamorfosis extrema que todavía, a día de hoy, es recordada como una de las mayores hazañas de la historia de los efectos prácticos.

Hollywood se despide de Tim Curry: «Descansa en paz, amigo mío»

Uno de los primeros en pronunciarse fue Kiefer Sutherland. El hijo de Donald Sutherland compartió rodaje con Curry en Los Tres Mosqueteros (1993) y, a través de un comunicado que compartió Deadline, escribió unas sinceras palabras de cariño hacia el fallecido: «A Tim Curry le tenía mucho cariño, me encantaba trabajar con él y me siento muy afortunado de tener esos recuerdos… Descansa en paz, amigo mío.

Pero en la despedida generalizada provocada por su obituario, no encontramos únicamente el adiós de aquellos que compartieron pantalla con el actor. Luke Evans, quien ha estado siete meses protagonizando el musical The Rocky Horror Show en Broadway, dando vida al mismo papel que Curry, no pudo dejar pasar la ocasión, explicando (vía Instagram) la indudable inspiración que suponía para él la versión que hizo del histriónico Frank-N-Furter:

«Hace tres semanas, le escribí una carta a Tim Curry. Era una fuerza, una llama brillante e intensa, un encanto exquisito y ese rico tono de voz; fue una inspiración para mí y para muchísimas personas más por los papeles que interpretó y el impacto que tuvo en tantos de nosotros».

En aquella misiva, Evans le agradecía a Curry por su «actuación intrépida» y esperaba que pudiese aprobar que otro Frank «se lo pase en grande con esos tacones».

My last conversation with Tim Curry was about life and love and laughter. The grim physical state he found himself in has now ended, a blessing. Our blessing was that we had Tim Curry in our lives. RIP, my friend. — Michael McKean (@MJMcKean) August 26, 2026

Michael McKean, compañero de reparto en El juego de la sospecha (Cluedo) (1985), lanzó un mensaje por X sobre la última conversación que había tenido con Curry y agradecía que, por fin, el estado físico tan delicado en el que se encontraba hubiese terminado.

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