Muere a los 80 años Tim Curry actor conocido por ‘Solo en casa’ o ‘It’

El actor Tim Curry, conocido por sus papeles en The Rocky Horror Picture Show o Solo en casa 2, ha muerto en Los Ángeles a los 80 años. Aunque la causa del fallecimiento no se ha hecho pública, el intérprete que hizo del payaso Pennywise en la miniserie It arrastraba graves problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un infarto cerebral.

Nacido el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire (Inglaterra), estudió Arte Dramático e Inglés en la Universidad de Birmingham. Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados al teatro, donde comenzó a demostrar unas cualidades interpretativas que también combinó con su talento musical.

El papel que transformó su carrera fue el del doctor Frank-N-Furter en el musical The Rocky Horror Show, estrenado en Londres en 1973. Curry volvió a interpretarlo en la película The Rocky Horror Picture Show (1975), que con los años se convirtió en una obra de culto. Su provocadora y divertida interpretación hizo de Frank-N-Furter uno de los personajes más reconocibles de su trayectoria.

Curry desarrolló posteriormente una prolífica carrera cinematográfica. Interpretó al inquietante Rooster Hannigan en Annie (1982), fue el demoníaco Señor de las Tinieblas en Legend (1985), de Ridley Scott, y encarnó al mayordomo Wadsworth en la comedia de misterio Cluedo (1985). También participó en películas como Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992), donde dio vida al desconfiado conserje del Hotel Plaza.

La televisión le proporcionó otro de sus trabajos más recordados. En 1990 interpretó al terrorífico payaso Pennywise en la miniserie It, adaptación de la novela de Stephen King. Su caracterización se convirtió en una referencia del terror televisivo y contribuyó decisivamente a la popularidad del personaje antes de sus posteriores versiones cinematográficas.

Paralelamente, Curry mantuvo una intensa actividad teatral y fue candidato en varias ocasiones a los premios Tony, gracias a trabajos en producciones como Amadeus, My Favorite Year y Spamalot. Además, desarrolló una extraordinaria carrera como actor de voz en numerosas series de animación, películas y videojuegos.

En 2012 sufrió un grave ictus que afectó a su movilidad y le obligó a utilizar una silla de ruedas. Sin embargo, Curry no abandonó completamente su profesión y continuó realizando trabajos de voz y participando en determinados actos públicos y proyectos especiales.

La representante de Curry durante muchos años, Marcia Hurwitz, ha confirmado este miércoles 26 de agosto a Variety que Curry falleció en paz en su casa de Toluca Lake. No se ha determinado la causa de su muerte de inmediato.