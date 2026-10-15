‘Las hijas de la criada’ conquista el mercado internacional: la serie basada en el Premio Planeta de Sonsoles Ónega se expande a varios países

El fenómeno de Las hijas de la criada traspasa fronteras. La serie protagonizada por Verónica Sánchez se ha erigido en la gran joya de la corona con la que Atresmedia ha deslumbrado en el MIPCOM de Cannes. El prestigioso certamen galo, considerado el epicentro del mercado global del entretenimiento, ha servido para que Atresmedia afiance una red de alianzas comerciales en los cinco continentes y su posición como una factoría ineludible de la ficción en español.

El gran estandarte del catálogo en la feria francesa ha sido Las hijas de la criada, producción que ha captado la atención de los compradores internacionales. La adaptación televisiva traslada a la pantalla la novela homónima de Sonsoles Ónega, galardonada con el Premio Planeta. La ficción ha logrado cerrar acuerdos de emisión con cadenas de primer orden en Europa, entre las que figuran la televisión pública portuguesa RTP, la irlandesa TG4, la finlandesa YLE, el grupo rumano Antena Group y la red croata HRT.

La serie se adentra en un ambicioso drama de época ambientado en la Galicia rural de principios del siglo XX, con una trama que extiende la historia hasta la Cuba colonial. La ficción arranca en el pazo de Espíritu Santo con el nacimiento simultáneo de dos niñas, una peripecia trágica por la que se entrelazan la alta aristocracia y el estamento de los sirvientes. Una de las recién nacidas es hija de doña Inés, señora del pazo, mientras que la otra lo es de Renata, la criada de la finca. El choque de clases, el peso de los prejuicios sociales, el destino truncado por intercambios secretos y la constante pugna por la supervivencia empresarial y afectiva vertebran una historia de pasiones, rencores e intriga familiar.

La interpretación del reparto conforma uno de los pilares más sólidos de Las hijas de la criada, en el que destaca la composición que realiza Verónica Sánchez como doña Inés. La actriz aborda con madurez un personaje complejo, caracterizado por una fachada de rigidez aristocrática que esconde heridas emocionales. Sánchez sostiene sobre sus hombros gran parte del peso dramático, y dota a la mujer de una dignidad contenida pero feroz. Su trabajo se complementa con el de Carlota Baró, con un arrojo expresivo en el papel de Renata que genera un notable contrapunto de tensión, y con Alain Hernández, Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera y Álex Gadea.

Asimismo, la serie destaca también por su factura técnica y su cuidada propuesta estética. La dirección de fotografía da un tratamiento luminoso de los parajes naturales gallegos y la ambientación de los interiores nocturnos en la casona. Del mismo modo, el diseño de vestuario y la caracterización ayudan a sumergir al espectador en la atmósfera del momento. Con fidelidad a los códigos tradicionales del melodrama, la historia resulta ágil y eficaz para el gran público.

El rendimiento comercial de Las hijas de la criada venía avalado por su trayectoria previa en España. En su estreno en Atresplayer, la serie se convirtió en el lanzamiento más exitoso registrado por la plataforma de streaming en los últimos tres años. Tras dar el salto a la televisión en abierto en Antena 3, la ficción continuó cosechando buenas cifras como la oferta dramática de producción nacional con mayor número de espectadores en septiembre en la franja del prime time.

Al respaldo del público se sumaron los reconocimientos de la industria, como su inclusión por parte de la prestigiosa consultora internacional THE WIT entre los proyectos más llamativos de la televisión global, así como sus múltiples candidaturas en los Premios PRODU, los únicos galardones de la industria audiovisual que reconocen la excelencia en la producción en español a nivel global.

Otras series en el escaparate internacional

Junto a Las hijas de la criada, el escaparate de Atresmedia en MIPCOM ha contado con un catálogo de novedades que abarca varios géneros. Entre ellas figura A la deriva, con Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, que ha despertado el interés de compradores en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. En esa misma lista de títulos destacan Ágata y Lola, con Eva Martín y Mireia Oriol; el thriller psicológico Trazos ocultos, encabezado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho; y la segunda entrega de Entre tierras, con Megan Montaner, cuyo paso previo por Atresplayer precede a su desembarco en la parrilla nocturna de Antena 3.

Por su parte, la serie diaria Sueños de libertad continúa afianzándose como una de las marcas más potentes del grupo. Asentada como la oferta de ficción más vista del panorama televisivo nacional y tras firmar el arranque de curso más competitivo de su trayectoria, la serie mantiene una destacada proyección internacional. Sus episodios seguirán distribuyéndose en América Latina y Brasil mediante su acuerdo con HBO Max, y extiende además su presencia a mercados como Polonia a través de TVP Play, Letonia y Lituania en TV3, Rumanía a través de Happy Channel y diversos operadores en Oriente Medio.