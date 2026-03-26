Insólito: Mediaset se lleva ‘Entre Tierras’ de Antena 3 justo cuando Atresplayer estrena su 2º temporada

Entre Tierras ha sido objeto de un curioso movimiento entre grupos de comunicación rivales: la serie protagonizada por Megan Montaner, que acaba de estrenar su segunda temporada en Atresplayer, salta de Antena 3 a Mediaset. La nueva tanda de capítulos ha llegado con la incorporación de Rodolfo Sancho al elenco.

Antena 3 emitió la primera temporada de Entre Tierras en prime time en 2024, y funcionó en audiencia. De hecho, fue la ficción más vista en 2024 en España, seguida por 1,3 millones de espectadores de media, con un 12,4% de cuota de pantalla. Además, los episodios de la segunda temporada también se emitirán en la misma franja horaria de la cadena de Atresmedia.

De esta forma, Entre Tierras se podrá ver tanto en Antena 3 como en Mediaset, curiosamente. La clave está en que se incluirá en la parrilla de Italia, puesto que se trata de una venta internacional anunciada por Atresmedia en el festival Séries Mania, celebrado en Lille (Francia) hasta este viernes, 27 de marzo.

‘Entre tierras’ y Megan Montaner

Precisamente Megan Montaner, protagonista de Entre Tierras, cuenta con una amplia comunidad de seguidores en Italia gracias también a series de Antena 3 emitidas en la Bota, como El secreto de Puente Viejo o Sin identidad. Un caso similar al de Verónica Sánchez, también reconocida en la república italiana, igualmente, por Sin identidad o Sky Rojo.

Atresmedia ha presentado varios títulos más de éxito de su catálogo en el festival galo. Entre ellos destaca La Nena, la adaptación de la tercera parte de la saga de Carmen Mola, que se estrenará el 12 de abril en Atresplayer tras su presentación en el Festival de Málaga. Lo ha hecho también con Las hijas de la criada, mejor estreno de la plataforma de los últimos tres años y disponible al completo en streaming. Se trata de la adaptación homónima de la novela del Premio Planeta 2023, de Sonsoles Ónega.