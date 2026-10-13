Emocionante primer tráiler de ‘El niño’: película basada en una obra del autor de ‘Patria’

Netflix ha presentado hoy martes 13 de octubre el tráiler oficial de El niño, la nueva película del director Mariano Barroso (Éxtasis, Todas las mujeres, La línea invisible) protagonizada por los ganadores del Goya Belén Cuesta (La trinchera infinita, La casa de papel) y Karra Elejalde (8 apellidos vascos, Mientras dure la guerra). El niño llegará a cines el 13 de noviembre y estará disponible en Netflix el 27 de noviembre.

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, autor de la exitosísima Patria, la película construye una historia de ficción en torno a una tragedia real, poniendo el foco en el duelo, los vínculos familiares y las distintas formas de afrontar la pérdida.

«Solo cuando uno se expone a una situación extrema, y a la necesidad de superarla, es cuando descubre su verdadera fuerza. De eso habla El niño, de la necesidad de encontrar lo indestructible en nosotros”, afirma Mariano Barroso, director y guionista de la película, según la nota de prensa enviada por Netflix este martes 13 de octubre.

Barroso, ganador del Goya al Mejor Guion Adaptado por Todas las mujeres junto a Alejandro Hernández, produce la película con Rafael Portela (Umea Films). Completan el reparto Pep Ambròs (El cuerpo en llamas, El olivo), Raquel Ferri (Los renglones torcidos de Dios), Joan Solé (Nos vemos en otra vida) y el niño Alex Infantes (El cuco de cristal).

Sinopsis de ‘El niño’

El niño narra la historia de Mariaje (Belén Cuesta) y Nicasio (Karra Elejalde), madre y abuelo de uno de los niños que fallecieron en la explosión de gas en un pueblo de Vizcaya en octubre de 1980. Esta tragedia conmocionó a ese pueblo y a toda España, y cambió sus vidas para siempre. En un viaje marcado por emociones inesperadas, Mariaje y Nicasio buscan y encuentran su propia forma de superar la pérdida.