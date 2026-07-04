‘Citizen Vigilante’, la película que censuró Alemania por «xenófoba» arrasa en X tras publicarla gratis Elon Musk

Armie Hammer no ha podido tener peor suerte para volver al cine tras ser cancelado por sus supuestos mensajes en los que daba rienda suelta a fetiches caníbales. El actor llevaba sin trabajar desde 2021 por esas controvertidas conversaciones, y ha regresado a la gran pantalla con un papel que también se ha visto envuelto en una polémica: protagoniza Citizen Vigilante, una película que Alemania ha censurado y que Elon Musk ha publicado gratis. Ahora, el largometraje arrasa en X.

Uwe Boll, director de Citizen Vigilante, decidió dar una oportunidad a Armie Hammer para interpretar a un hombre que se toma la justicia por su mano ante el fracaso de las instituciones públicas para controlar la criminalidad. Su personaje entiende que el sistema está aplicando unas leyes que protegen más a los delincuentes que a las víctimas, y empieza una cruzada contra jueces, políticos y policías.

Alemania ha censurado la película por considerarla «xenófoba», a pesar de que su argumento es similar a otras como la famosa Taxi Driver (Martin Scorsese). La Junta Alemana de Clasificación de Películas prefirió no otorgarle clasificación por edades, y la etiquetó como KK, unas siglas que prohíben que cualquier proveedor exhiba o venda el título en el país germano.

Ante la censura de Citizen Vigilante, Elon Musk decidió filtrar la película completa en su cuenta de X el pasado jueves, con un enlace temporal al que podía acceder cualquier usuario durante 48 horas, y Boll siguió sus pasos compartiéndola también. A partir de entonces, el largometraje no deja de promocionarse en la red social, donde sigue publicado, y en otras plataformas como YouTube.

El director ha explicado en un artículo publicado en Tichys Einblick que Citizen Vigilante no defiende la violencia, y que el protagonista no se presenta como «una buena persona». «No es un personaje como Batman, es un empresario egoísta y rico», ha detallado. En el mismo artículo recuerda a quienes le acusan de dar demasiada rienda suelta a su imaginación varios crímenes cometidos por migrantes en Alemania.

La película de Uwe Boll se ha convertido en lo más visto de Amazon Prime Video en Estados Unidos. Citizen Vigilante ha recibido tanto apoyo que el director ha confirmado su secuela para 2027, mientras que la crítica ha destrozado la película que ha supuesto el regreso de Hammer al cine. El actor tenía una carrera prometedora, después de sus papeles en películas tan valoradas como La red social (David Fincher), Call Me By Your Name (Lucas Guadagnino) o Muerte en el Nilo (Kenneth Branagh), la última en la que se le pudo ver.

Hammer fue fulminado de Hollywood a raíz de la filtración de unas supuestas conversaciones en las que intercambiaba mensajes con mujeres a las que exponía sus fantasías caníbales. A partir de ahí, varias mujeres lo acusaron de acoso sexual y una lo denunció por violación, aunque se desestimó el caso tras una larga investigación. Nunca se presentaron cargos en su contra.

El equipo legal del actor lo negó todo, pero no sirvió de nada. Su agencia, WME, rescindió su contrato y Armie Hammer fue apartado de proyectos como Shotgun Wedding (con Jennifer Lopez), Billion Dollar Spy o The Offer.

«No es Harvey Weinstein, no ha violado a nadie. Fue un escándalo sexual raro, pero no un crimen. Quizás fue un idiota, pero no puedes negar a alguien volver a trabajar por eso», explicó Boll, uno de los directores más denostados por las malas críticas de sus películas, en una entrevista con Fotogramas.

Por su parte, Hammer confesó que cuando recibió la oferta del director, lloró, al pensar: «Voy a poder hacer lo que más amo, aparte de mis hijos». El actor sólo quería «volver a trabajar», y «habría hecho anuncios de comida para gatos» si hiciera falta. «No hice lo que dicen que hice, pero metí en mi vida a gente muy peligrosa y enfadé a gente de mi entorno», declaró a The Hollywood Reporter.