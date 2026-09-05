Brigitte Bardot, icono de Hollywood: «Les di mi belleza y mi juventud a los hombres. Ahora les daré mi sabiduría y mi experiencia…»

En pocos meses, se cumplirá un año del triste fallecimiento de la actriz Brigitte Bardot, el icono del cine francés. La estrella otrora se despidió de la vida a los 91 años, después de trabajar en casi 50 películas dentro de una filmografía en la que podemos destacar títulos como Una parisina o Y Dios creó a la mujer. Ahora, aparte de su cine, nos quedan en la memoria algunas de sus citas más célebres, aquellas que nos ayudan a entender cómo fue esa pionera del bikini que transformó Saint-Tropez con su mera presencia y que llegó a rechazar la Legión de Honor, la máxima distinción que entrega la República Francesa.

La frase que recordamos hoy refleja su transformación vital y su retirada prematura del celuloide para dedicarse a un activismo muy concreto: «Les di mi belleza y mi juventud a los hombres. Ahora les daré mi sabiduría y mi experiencia… a los animales».

Brigitte Bardot, de la gran pantalla al activismo

A diferencia de otras grandes musas del celuloide, Brigitte Bardot se retiró muy pronto de la actuación. Poco antes de cumplir 40 años, la parisina dejó de ser un activo para el cine europeo, convirtiéndose en uno de esos tótems eternos de la Nouvelle Vague y en un hito del activismo en los 70 y los 80.

En 1977, Bardot viajó al hielo de Terranova para denunciar la matanza de crías de foca en Canadá, dejando para el recuerdo varias imágenes de la exactriz abrazando a uno de los tiernos animales. Su instantánea conmocionó a la opinión pública, presionando a los gobiernos para que se restringiera el comercio de pieles. Una década más tarde, creó la Fondation Brigitte Bardot, subastando sus joyas personales y bienes preciados para rescatar a cientos de animales y crear varios refugios.

Además de todo ello, la protagonista de El desprecio (1963) se opuso firmemente a la tauromaquia, la caza deportiva, el uso de animales en los circos y a la utilización de perros para desarrollar productos farmacéuticos y cosméticos.

Fue la viva imagen de la República Francesa y mantuvo una asfixiante relación con la fama

Entre las múltiples curiosidades de su enérgica y popular vida, Bardot se convirtió en la imagen de la República Francesa de los años 60, cuando su rostro fue elegido para ser el modelo físico del busto de Marianne, el símbolo alegórico de la libertad que el gobierno repartió en ayuntamientos y diversas instituciones.

En cambio, y a pesar de su talante para lidiar con los medios, el asedio de los paparazzi era tan asfixiante que la intérprete tuvo que dar a luz a su único hijo en su propia casa.

¿Dónde podemos ver sus mejores películas?

El desprecio (1963): Filmin

(1963): Filmin Masculino, femenino (1966): MUBI

(1966): MUBI La verdad (1960): Filmin

(1960): Filmin Si Versalles pudiera hablar (1954): Filmin

(1954): Filmin Las maniobras del amor (1955): Filmin

Más allá de los largometrajes mencionados, quienes quieran acercarse a una mirada íntima y personal de este mito del cine europeo, pueden acercarse al documental del 2025, Bardot, disponible en el catálogo de Movistar Plus.