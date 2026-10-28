Ana Rosa Quintana en ‘El programa de AR’: «Iryo se ha enterado por nosotros del accidente»

Ana Rosa Quintana ha revelado este miércoles en directo que Iryo, compañía afectada de manera directa por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), se ha enterado por El programa de Ana Rosa (Telecinco) del siniestro. La tragedia se ha producido a las 8:48 horas, cuando un AVE que circulaba entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, ha colisionado con un tren de Iryo que se encontraba detenido. El choque ha dejado al menos 68 muertos y decenas de heridos, 15 de ellos en estado grave.

«Hemos llamado a Iryo y se ha enterado por nosotros», ha trasladado la presentadora a la audiencia. «De verdad, es que esto se está derrumbando, es que esto es insoportable, esta gestión», ha lamentado, con un tono también de enfado.

Según el protocolo, Adif funciona como una especie de torre de control y, una vez que el puesto de mando de la entidad pública recibe o detecta la emergencia, comunica formalmente el accidente a los responsables de seguridad de la operadora (en este caso Iryo). Tienen línea directa permanente. Paralelamente, Adif realiza las llamadas oficiales de emergencia a los servicios de rescate (112), a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Centro de Coordinación de Operaciones del Ministerio de Transportes.