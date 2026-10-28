Ana Rosa Quintana en ‘El programa de AR’: «Iryo se ha enterado por nosotros del accidente»
"De verdad, es que esto se está derrumbando, es que esto es insoportable, esta gestión"
Ana Rosa Quintana ha revelado este miércoles en directo que Iryo, compañía afectada de manera directa por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), se ha enterado por El programa de Ana Rosa (Telecinco) del siniestro. La tragedia se ha producido a las 8:48 horas, cuando un AVE que circulaba entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, ha colisionado con un tren de Iryo que se encontraba detenido. El choque ha dejado al menos 68 muertos y decenas de heridos, 15 de ellos en estado grave.
«Hemos llamado a Iryo y se ha enterado por nosotros», ha trasladado la presentadora a la audiencia. «De verdad, es que esto se está derrumbando, es que esto es insoportable, esta gestión», ha lamentado, con un tono también de enfado.
Según el protocolo, Adif funciona como una especie de torre de control y, una vez que el puesto de mando de la entidad pública recibe o detecta la emergencia, comunica formalmente el accidente a los responsables de seguridad de la operadora (en este caso Iryo). Tienen línea directa permanente. Paralelamente, Adif realiza las llamadas oficiales de emergencia a los servicios de rescate (112), a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Centro de Coordinación de Operaciones del Ministerio de Transportes.
Por tanto, el Adif se entera de manera inmediata a través de sus sistemas y del maquinista, y es el propio Centro de Control de Adif el encargado de alertar de inmediato a la central operativa de Iryo para que esta pueda activar su Plan de Asistencia a las Víctimas (PAV) y habilitar sus canales de atención.
Los expertos apuntan como causa del siniestro a un error en el sistema automático de señalización (LZB nivel 2), por lo que se habría pasado a un sistema de control manual. Al parecer, el conductor del Iryo ha avisado del fallo en su sistema LZB y de que el tren estaba detenido. Una caída previa de los sistemas automáticos había detenido a ocho convoyes en la línea. Sin embargo, el AVE de Renfe no ha advertido que el Iryo se encontraba parado en la vía y ha seguido la marcha.
Por su parte, desde el Gobierno han apuntado a un fallo humano como causa de este trágico accidente. Según fuentes gubernamentales, el fallo habría sido de un operador de Adif que ha respondido a una avería previa del sistema principal de señalización que debe garantizar la seguridad de la vía ferroviaria. Este fallo técnico ha obligado a intervenir y modificar las condiciones de circulación.