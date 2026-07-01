El vestido midi evasé de Mango que está volviendo locas a las amantes de la moda y del que ya no quedan tallas en ninguna tienda

Los vestidos midi siguen consolidándose como una de las grandes tendencias de la temporada gracias a su equilibrio entre elegancia, comodidad y versatilidad. Es la prenda perfecta para cualquier ocasión, desde una jornada de trabajo hasta una comida con amigas o un evento más especial. Es el vestido midi evasé de Mango. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y tipos de calzado hace que sean un básico imprescindible en cualquier armario.

Cuando se trata de encontrar vestidos midi que combinen diseño actual, calidad y precio, Mango destaca por ofrecer colecciones que siguen las últimas tendencias sin renunciar a la funcionalidad. Durante las rebajas, algunas de sus prendas más buscadas se convierten en auténticas oportunidades de compra, como el vestido midi evasé, que pasa de un precio inicial de 49,99 euros a 34,99 euros, gracias a un 30% de descuento.

El vestido midi evasé de Mango de las rebajas

Un diseño minimalista y sofisticado que resulta ideal para crear looks tanto de día como de noche.

Las características del vestido midi evasé de Mango

Diseño midi

El vestido midi evasé, disponible por 34,99 euros, presenta un largo midi que aporta un aire elegante y atemporal que nunca pasa de moda. Además de estilizar la silueta, permite combinar el vestido con una gran variedad de calzados, desde sandalias planas hasta zapatos de tacón o zapatillas deportivas.

Diseño evasé

El corte evasé destaca por su caída fluida y su capacidad para favorecer todo tipo de cuerpos. Al ajustarse ligeramente en la parte superior y abrirse de forma progresiva hacia el bajo, proporciona libertad de movimiento y un efecto visual equilibrado que resulta muy cómodo durante los meses más cálidos.

Cuello caja

El cuello caja aporta un acabado limpio y sofisticado que encaja a la perfección con el estilo minimalista del vestido. Además, permite añadir collares llamativos o mantener un look sencillo y elegante sin necesidad de muchos accesorios.

Sin mangas

Su diseño sin mangas convierte esta prenda en una opción especialmente fresca para primavera y verano. También ofrece la posibilidad de combinarla fácilmente con una chaqueta vaquera, un blazer o una rebeca ligera cuando refresca.

Tirantes anchos: el vestido midi evasé de Mango

Los tirantes anchos ofrecen una mayor comodidad y sujeción respecto a otros diseños más finos. Además, ayudan a equilibrar visualmente la silueta y permiten llevar sujetador con mayor facilidad sin alterar la estética del vestido.

Cierre de cremallera y botón en la parte posterior

El vestido incorpora un práctico cierre de cremallera junto con un botón en la espalda que facilita poner y quitar la prenda. Este detalle también contribuye a mantener un ajuste cómodo y favorecedor.

Disponible en blanco en talla plus

Además del atractivo color salmón, el modelo también está disponible en color blanco en talla Plus, ampliando las opciones para diferentes necesidades y estilos. El blanco aporta un toque especialmente luminoso y resulta ideal para los meses de primavera y verano.

Color salmón

El color salmón es uno de los tonos protagonistas de la temporada. Su acabado cálido y favorecedor combina fácilmente con accesorios en tonos neutros, dorados o naturales, ofreciendo un resultado elegante tanto de día como de noche.

Composición del vestido midi evasé de Mango

El tejido está confeccionado con una mezcla de materiales que favorece la comodidad y una buena caída de la prenda:

75 % viscosa.

14 % poliéster.

11 % poliamida.

La viscosa aporta suavidad y frescura, mientras que el poliéster y la poliamida mejoran la resistencia del tejido y ayudan a mantener la forma del vestido con el uso.

Looks para combinar el vestido

Este vestido destaca por su versatilidad y permite crear estilismos muy diferentes según los complementos elegidos:

Look casual: combínalo con zapatillas blancas, una chaqueta vaquera y un bolso bandolera para un conjunto cómodo y actual.

Look para la oficina: añade un blazer en color beige o blanco, unas bailarinas o mocasines y un bolso estructurado.

Look de invitada informal: apuesta por sandalias de tacón, pendientes dorados y un bolso de mano para conseguir un conjunto elegante.

Look veraniego: llévalo con sandalias planas de piel, un capazo de rafia y gafas de sol para un estilo fresco y sencillo.

Look de noche: incorpora unas sandalias metalizadas, un clutch y una americana negra para un resultado sofisticado.

Look de inspiración mediterránea: combina el vestido con alpargatas de cuña, accesorios de fibras naturales y joyería dorada de estilo minimalista.

Cómo cuidar el vestido de Mango

Para mantener el vestido en perfectas condiciones durante más tiempo, es recomendable seguir las indicaciones de cuidado del fabricante: