Ni falda ni shorts: Mango tiene el pantalón de moda fresquito y elegante para ir a la oficina este verano 2026

Las bermudas se han convertido en una de las prendas estrella de las últimas temporadas. Su equilibrio entre comodidad, frescura y estilo las posiciona como una alternativa perfecta a los shorts más cortos y a los pantalones largos durante los meses de calor. Mango tiene el pantalón de moda fresquito porque las tendencias actuales apuestan por diseños casuals y funcionales que permiten crear looks modernos sin renunciar al confort.

Dentro de esta tendencia, las bermudas jorts han logrado conquistar tanto las pasarelas como el street style. Inspiradas en el clásico denim, ofrecen un aire desenfadado que encaja perfectamente con la moda casual. Mango se suma a esta corriente con sus bermudas jorts a rayas de tiro medio, una propuesta que combina el atractivo del tejido vaquero con un estampado de rayas que aporta originalidad y personalidad. Con un precio de 29,99 euros, esta prenda destaca por su versatilidad y por su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Ya sea para una jornada de trabajo informal, una salida con amigos o unas vacaciones de verano, estas bermudas pueden convertirse en una pieza clave dentro del armario.

Mango tiene el pantalón de moda fresquito y elegante

Tejido de algodón estilo tejano vaquera

Las Bermudas jorts a rayas de tiro medio, disponibles por 29,99 euros, están confeccionadas en tejido de algodón con acabado denim, una característica que aporta resistencia, comodidad y un aspecto casual que nunca pasa de moda.

Diseño recto

Su corte recto favorece diferentes tipos de siluetas y proporciona una caída natural que resulta cómoda para el uso diario. Además, permite combinar la prenda con estilos tanto relajados como más sofisticados.

Estampado a rayas

Las rayas se han consolidado como una de las tendencias más fuertes de la temporada. Este estampado aporta dinamismo al diseño y permite crear looks con un toque diferente sin resultar excesivo.

Tiro medio

El tiro medio ofrece un ajuste equilibrado que favorece la figura y garantiza comodidad durante todo el día. Es una de las opciones más versátiles para combinar con diferentes tipos de tops y camisetas.

Trabillas para cinturón

Las trabillas permiten incorporar cinturones como complemento, ofreciendo la posibilidad de personalizar aún más cada outfit.

Cuatro bolsillos funcionales

La prenda cuenta con cuatro bolsillos prácticos que aportan funcionalidad y mantienen la esencia clásica del estilo vaquero.

Cierre oculto de ganchos y cremallera

El sistema de cierre combina ganchos y cremallera ocultos para conseguir un acabado más limpio y elegante.

Composición: Mango tiene el pantalón de moda fresquito

Estas bermudas están confeccionadas íntegramente en algodón (100% algodón), una fibra natural que destaca por su transpirabilidad, suavidad y comodidad, especialmente durante los días más cálidos del año.

Ideas de looks para combinar las bermudas jorts a rayas de tiro medio

Look casual de día

Combina las bermudas con una camiseta blanca básica y unas zapatillas deportivas. Este conjunto resulta cómodo, fresco y perfecto para las actividades cotidianas.

Estilo marinero moderno

Las rayas permiten crear fácilmente un outfit de inspiración náutica. Añade una camiseta azul marino y unas alpargatas para conseguir un look veraniego y elegante.

Look de oficina informal

Si el código de vestimenta lo permite, puedes combinar las bermudas con una camisa oversize y unos mocasines. El resultado es una imagen moderna y profesional para los días más cálidos.

Outfit para un almuerzo con amigos

Una blusa fluida en color blanco o beige junto a unas sandalias planas crea una combinación equilibrada entre comodidad y sofisticación.

Estilo urbano

Añade una camiseta gráfica, unas zapatillas blancas y una chaqueta ligera para crear un conjunto inspirado en las tendencias urbanas actuales.

Look para las vacaciones

Las bermudas combinan perfectamente con tops de lino, sandalias cómodas y accesorios de fibras naturales como bolsos de rafia o sombreros de ala ancha.

Look para la tarde o cena informal

Para una ocasión más especial, apuesta por un top de tejido satinado y unas sandalias de cuña. Esta combinación eleva la prenda y le aporta un toque más sofisticado.

Look para el fin de semana

Una sudadera ligera y unas zapatillas cómodas crean un look perfecto para pasear, viajar o disfrutar de planes informales.

Las bermudas, la prenda clave para el verano

El éxito de las bermudas jorts se debe a su capacidad para adaptarse a múltiples estilos y situaciones. Son más sofisticadas que unos shorts tradicionales, pero mantienen la frescura necesaria para los días de verano.

Las versiones de inspiración denim, como este modelo de Mango, se han convertido en imprescindibles para quienes buscan looks actuales y fáciles de combinar. El estampado de rayas añade un valor extra, ya que introduce un elemento visual atractivo que rompe con la uniformidad del denim clásico y aporta un aire renovado.

Por 29,99 euros, estas bermudas ofrecen una combinación ideal de funcionalidad, frescura y moda. Su diseño versátil permite incorporarlas fácilmente a diferentes conjuntos, convirtiéndolas en una inversión práctica para renovar el armario de verano.