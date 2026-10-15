Moda y belleza se tiñen de rosa por el Día Mundial del Cáncer de Mama con iniciativas solidarias

Uno de los títulos con mayor compromiso del mes de octubre es el sobrenombre del mes de la concienciación, y es que cada 19 de este mes se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hablamos de concienciación porque la finalidad de esta fecha es sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos para combatir esta enfermedad. Cada uno aporta su pequeño granito de arena y, en este sentido, hay muchas firmas que hoy vemos transformar sus productos, teñirlos de rosa y ayudar a la causa. Bien sea a través de colaboraciones cuyos beneficios se destinan a diferentes fundaciones, con acciones anuales o colaboraciones que se repiten año tras año. Hemos seleccionado un bazar de las colecciones que alinean moda y belleza en sintonía con la solidaridad.

Lola Casademunt

Lola Casademunt vuelve a unirse a la Fundación Contigo contra el Cáncer de Mama en una nueva edición limitada cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la investigación de esta enfermedad. Una fundación dirigida por el Dr. Javier Cortés, uno de los oncólogos más reconocidos a nivel internacional, que identifica y apoya proyectos de excelencia destinados a mejorar la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Esta iniciativa se ha convertido en una sudadera que adopta el tono rosado, símbolo de esta lucha, y lo impregna de stickers para transmitir un mensaje de esperanza y apoyo.

Eleonor de Casanovas

La joyería barcelonesa Eleonor de Casasnovas ha querido sumar el valor de una joya con el apoyo de una causa como es el cáncer de mama. Lo hace, otro año más, de la mano de la Fundación Contigo, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación contra esta enfermedad. Por ello, del 1 al 19 de octubre, la marca destinará 10 € por cada unidad vendida de dos de sus collares.

Por un lado, Pink Harmony es un delicado collar hecho a mano que combina un corazón de cuarzo rosa con una delicada cadena de pequeñas cuentas en coral rosa pálido. Fue creado especialmente para esta ocasión. Además, está el modelo Love X 2 Cuarzo Rosa, formado por una cadena de eslabones de acero inoxidable chapado en oro, un corazón de cuarzo rosa y una segunda cadena de quita y pon con un pequeño corazón de acero.

GHD

Las acciones de GHD con diferentes asociaciones de apoyo e investigación sobre el cáncer de mama suponen una de las relaciones más consolidadas de la industria beauty. Llevan 23 años lanzando anualmente su campaña Pink, una edición especial donde los productos de cuidado capilar de la firma se tiñen de rosa. Gracias a ello, han conseguido reunir más de 22 millones de euros para fundaciones en todo el mundo. Este año, en España, por la venta de cada producto de esta colección, la compañía donará 10 euros a la Fundación FERO, destinada a promover la investigación oncológica.

Llongueras

Un acto tan cotidiano como acudir a la peluquería puede llevar detrás cierta concienciación. Por eso, el grupo Provalliance, al que pertenecen las firmas de Llongueras, Jean Louis David y Oh my Cut!, pone a disposición de sus clientes un producto que pueden obtener tras cada visita a la peluquería. Este año le ha tocado el turno a una pulsera solidaria de terciopelo rosa con detalles dorados y una perla central, diseñada para apoyar la investigación contra el cáncer de mama. El precio de cada unidad es de 4,90 euros, que serán destinados íntegramente a GEICAM, la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama con la que han colaborado en pasadas ocasiones.

Primark

Una de las ediciones especiales más significativas que vemos dentro del mundo de la es la protagonizada por Primark. La firma ha lanzado una nueva colección internacional destinada a las personas que han sufrido esta enfermedad y que llevan la lucha día a día. Lo ha hecho a través del lanzamiento de productos especiales, como sujetadores para el postoperatorio, termos, prendas para el día a día de la recuperación, como pijamas, batas, leggings… en definitiva, elementos cotidianos que permiten concienciar en el día a día.

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Paralelamente, también ha anunciado la donación de más de un millón de euros para asociaciones en Europa y Estados Unidos. Entre ellas, se encuentra una suma de 200.000 euros que irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer en España.