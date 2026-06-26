Marina García, joyera, desvela el secreto de la elegancia: «No se trata de llevar más joyas, sino de saber llevarlas»

Hay joyas que brillan por su belleza y otras que brillan por la historia que cuentan. Una pieza especial no necesita imponerse para captar todas las miradas: encuentra su fuerza en la persona que la lleva. Porque la verdadera elegancia no está en acumular joyas, sino en elegir aquellas que hablan de quiénes somos. Ese lenguaje silencioso que transmitimos antes incluso de pronunciar una palabra es el que fascina a Marina García, diseñadora y experta joyera, que entiende cada pieza como una extensión de la personalidad femenina. Para Marina, una joya no es un simple complemento. Es una forma de expresión, una elección íntima que conecta con la identidad, la sensibilidad y la manera en la que cada mujer quiere mostrarse al mundo.

«La verdadera elegancia no tiene nada que ver con llevar más joyas. La diferencia está en la intención. Para mí es como una sintonía donde las notas deben crear la melodía perfecta para cada persona»

La clave, según la experta, no está en llevar muchas o pocas piezas, sino en saber elegirlas. «La cuestión es saber qué joyas llevas y cómo esas joyas se suman a tu sentir. Saber llevarlas las convierte en una extensión de su personalidad». La mujer actual ya no busca únicamente adornarse, sino expresar quién es. «La elegancia nace cuando la joya acompasa la esencia de cada mujer, no cuando intenta eclipsarla», afirma.

La joya perfecta no es la que combina con todo, sino la que conecta contigo

Antes de una conversación, una mirada o un gesto, hay detalles que ya cuentan una historia. La forma de vestir, la actitud y las joyas elegidas construyen una primera impresión llena de matices. «Lo primero que me fijo en una mujer es en su mirada, ya que para mí los ojos son el reflejo del alma, y en segundo lugar los pendientes que lleva», confiesa Marina.

Y es que una joya puede revelar mucho más de lo que imaginamos. Puede hablar de una personalidad discreta, de alguien que apuesta por la sutileza, o de una mujer que disfruta mostrando su carácter a través de piezas más atrevidas. «Las joyas hablan de sensibilidad, de gustos e incluso de valores», señala.

«Una joya puede revelar cómo queremos ser percibidas y, sobre todo, cómo nos sentimos con nosotras mismas: si nos mimamos, nos cuidamos, nos valoramos»

A la hora de elegir una pieza, muchas mujeres se preguntan si debe combinar con su ropa. Para Marina la respuesta es clara: la joya debe conectar primero con la persona que la lleva. «La ropa cambia cada día; la esencia de quien somos permanece», explica. Por eso, el joyero ideal no tiene por qué responder a un único estilo. Debe recoger las distintas versiones de una mujer: su lado más sencillo, su faceta más sofisticada o esos momentos en los que quiere sentirse especialmente poderosa.

Sin embargo, hay piezas que adquieren un significado único y permanecen para siempre. Marina habla de su propio anillo de compromiso como ejemplo de esas joyas emocionales: «Son joyas con un significado muy especial y estas joyas siempre encuentran la forma de encajar». Porque las piezas más valiosas no son necesariamente las que combinan con todo, sino «las que emocionan cada vez que se ponen».

Cuando una joya se convierte en identidad

El momento más especial para una joyera llega cuando una pieza deja de ser un objeto y pasa a formar parte de una mujer. «Esa para mí es la simbiosis perfecta. Mujer y joya crean una armonía que no pasa desapercibida», asegura Marina. Es entonces cuando una joya deja de elegirse por tendencia y comienza a elegirse por sentimiento. Es esa pieza que una mujer busca automáticamente cada mañana porque siente que forma parte de ella.

«La joya adquiere un valor mucho más profundo que el material con el que está hecha»

Marina cree firmemente que una joya puede descubrir aspectos de una personalidad que estaban escondidos. Una elección inesperada puede revelar fortaleza, creatividad, sensibilidad o seguridad. Porque a veces una pieza no sólo refleja quién somos, sino también quién podemos llegar a ser.

«Ese momento en el que a través de una joya veo cómo una mujer descubre una parte de ella misma que nunca había visto es para mí pura magia»

Después de años diseñando para mujeres, Marina ha descubierto que las joyas no crean autoestima, pero sí pueden reforzarla. Su vínculo con este mundo nació en una familia de joyeros y recuerda cómo algunas piezas han estado ligadas a momentos importantes de su vida. «Más allá de su valor económico, una joya nos hace sentir merecedoras de algo bello y significativo para nosotras». Una joya puede convertirse así en un símbolo de cuidado personal, de reconocimiento y de amor propio.

Para Marina, la mejor elección empieza con una emoción. «Haced caso a vuestro corazón, a ese flechazo que sentís por una joya desde el momento que la veis y ni siquiera sabéis por qué. Vuestra intuición no se suele equivocar». Marina también recuerda la importancia de conocer nuestra propia fisonomía. Igual que elegimos una prenda según nuestro cuerpo, una joya puede potenciar nuestros rasgos. «Conocemos nuestro cuerpo a la hora de adquirir prendas de vestir, pero por lo general somos grandes desconocedoras de nuestra fisonomía a la hora de elegir joyas».