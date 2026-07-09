Adidas ha convertido sus zapatillas más populares en el zapato formal para llevar a la oficina que encaja perfecto con cualquier traje

Los zapatos bowling samba de Adidas se han convertido en uno de los lanzamientos más llamativos para quienes buscan un calzado diferente, sofisticado y con una marcada inspiración retro. Son las zapatillas más populares de la firma que ahora se transforman para ir a la oficina.

En un momento en el que las siluetas clásicas dominan las tendencias de moda, este modelo recupera la esencia de los tradicionales zapatos de bowling y la fusiona con el inconfundible ADN de la línea Adidas Originals, dando como resultado una propuesta que destaca tanto por su diseño como por su versatilidad.

Las zapatillas más populares se reinventan

La creatividad de Adidas vuelve a demostrar por qué la marca sigue siendo una referencia mundial en el diseño de calzado. Lejos de limitarse a reeditar modelos históricos, la firma apuesta por reinterpretar una de sus siluetas más reconocidas con detalles contemporáneos y materiales de alta calidad.

Los nuevos bowling samba celebran el vigésimo aniversario del desfile de moda Samba, combinando la tradición deportiva con una estética refinada que encaja perfectamente en el estilo urbano actual.

Un diseño clásico con espíritu contemporáneo

Los bowling samba, las zapatillas más populares, están diseñados para quienes valoran el equilibrio entre la elegancia discreta y la comodidad. Inspirados en los clásicos zapatos de bowling, incorporan líneas limpias, materiales premium y acabados que los convierten en una pieza versátil para el día a día.

Este modelo celebra el 20° aniversario del desfile de moda Samba, reinterpretando uno de los diseños más icónicos de la marca mediante una propuesta que combina la tradición con las tendencias actuales. Su silueta destaca por ofrecer un aspecto sofisticado sin perder la esencia deportiva que caracteriza a adidas Originals.

Su diseño une materiales de primera calidad con una silueta elegante y fácil de combinar.

La parte superior de piel de los zapatos bowling samba, disponibles por 160 euros, proporciona una sensación suave, flexible y cómoda que se adapta progresivamente al pie.

La suela de goma ofrece un agarre fiable sobre diferentes superficies y una excelente durabilidad para el uso cotidiano.

El forro de piel añade un acabado premium y una sensación de confort superior en cada paso.

Adidas incorpora el espíritu de Originals en este modelo exclusivo, pensado para quienes disfrutan marcando tendencia.

Su diseño versátil permite utilizarlos tanto en entornos urbanos como en reuniones sociales o momentos de ocio.

Son una opción ideal para quienes buscan un calzado elegante, cómodo y con una marcada personalidad retro.

Combinan la tradición deportiva con las tendencias actuales para ofrecer un calzado de estilo atemporal.

Están diseñados para quienes buscan un look icónico sin renunciar a la comodidad durante todo el día.

Los detalles más destacados de las zapatillas más populares

Ajuste regular.

Parte superior de cuero.

Forro de cuero.

Suela exterior de goma.

Construcción con cemento frío.

Colores: preloved brown/core black/shadow brown

Cómo combinar los zapatos bowling samba

Uno de los grandes atractivos de este modelo es su facilidad para integrarse en distintos estilos. Su combinación de tonos marrones con detalles en negro permite crear looks elegantes y sencillos al mismo tiempo. Los looks para combinar incluyen:

Con pantalón de sastrería

Si buscas un estilo más refinado, estos zapatos funcionan muy bien con pantalones de vestir de corte simple. Una camisa blanca o un polo de punto completan un outfit elegante con un toque deportivo.

Con bermudas: las zapatillas más populares

Durante los meses cálidos, las bermudas de lino o algodón combinadas con los Bowling Samba crean un conjunto fresco, cómodo y con mucha personalidad. Es una opción ideal para paseos urbanos o encuentros informales.

Con pantalones de pierna ancha

Los pantalones de corte amplio son una de las mejores opciones para potenciar la estética vintage de estos zapatos. Puedes combinarlos con una camiseta básica y una chaqueta ligera para conseguir un look urbano y actual.

Con prendas oversized

Sudaderas, camisas amplias o blazers de corte oversize complementan perfectamente la inspiración retro del modelo. Esta mezcla de proporciones es una de las tendencias más populares del street style actual.

Con jeans rectos para llevar las zapatillas más populares

Los jeans rectos o de inspiración noventera permiten que los Bowling Samba sean los protagonistas del conjunto. El contraste entre el denim clásico y el acabado de cuero genera un equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado.

Look ideal

Combínala con unos jeans rectos y una blazer ligera para conseguir un outfit urbano, cómodo y adecuado tanto para el trabajo como para el tiempo libre.

Look ideal

Combínalo con una falda midi satinada, y accesorios dorados para lograr un estilismo sofisticado y fresco perfecto para las noches de verano.