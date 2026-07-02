Adidas lanza las zapatillas más polémicas del verano: o las amas o las odias

Quien dijo que deporte y moda no iban de la mano sólo tiene que echar cuentas del catálogo de muchas de las firmas que históricamente nacieron en el área deportiva para ver que se equivoca. Esta hibridación ha dado grandes sorpresas sobre las pasarelas, pero también está transformando la forma en que vemos las prendas más clásicas. Las bailarinas, por ejemplo, son el calzado plano por excelencia del verano. Su diseño abierto, el hecho de que sean rápidas de poner y quitar… desde luego, cualidades para ser la tendencia número uno en calzado no le faltan. Pero es que Adidas ha demostrado que también puede darse un aire nuevo a este zapato y es que dentro de su catálogo encontramos uno de esos lanzamientos al que ninguna it girl se va a poder resistir este verano.

Quizá no estemos tan familiarizados con la palabra sneakerinas, pero es que eso de que la moda esté jugando con los estilismos a su libre albedrío está haciendo que nuestro vocabulario de la moda se enriquezca con nuevos términos que ven la luz cada temporada. Pues bien, la lógica de saber qué hay detrás de las sneakerinas no tiene grandes enredos ni complicaciones, porque su nombre es la fusión de los dos tipos de calzado.

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Nos encontramos así con una deportiva que no es una deportiva, y una bailarina que tampoco tiene ese toque coquet que tanto caracteriza a este tipo de calzados. Se trata de la zapatilla Taekwondo Meik; a simple vista, una bailarina algo diferente, pero que está configurada con la intención de enriquecer la pisada con la misma comodidad y funcionalidad con la que lo hace una deportiva.

Estructuralmente tiene la forma de una bailarina como las que tanto vemos esta temporada. Su diseño estiliza visualmente el pie gracias a la horma estrecha y al perfil bajo, una característica muy buscada frente a las zapatillas de suela voluminosa. Incluyendo el tejido trenzado y abierto que también ha llegado a las grandes casas como Prada para dar forma a este tipo de calzado. Todo ello convive con elementos clásicos de una deportiva, como la suela fina y sencilla típica de Adidas, que aporta un toque deportivo a este diseño, pero sin llegar a ser intrusivo.

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Quizá el elemento más diferencial de este modelo son los cordones que se atan al tobillo. Imitan en cierta medida a las alpargatas de toda la vida, pero de forma que Adidas se lo ha sabido llevar con mucha inteligencia a su estilo. Hasta el punto en el que la firma ha sido completamente fiel a su identidad en el diseño y ha incorporado un revestimiento en cuero que prolonga las tres rayas tan características de todas sus deportivas.

Su silueta minimalista hace que resulten mucho más sofisticadas que unas zapatillas convencionales, pero sin renunciar a la comodidad propia del calzado deportivo. Y todos estos detalles hacen que se vean mucho más frescas y ponibles que otros modelos.

Porque, si aún había dudas, cabe destacar que esta bailarina-deportiva combina con todo. Te la puedes poner con unos vaqueros para tener un look más informal, o con una falda de tablillas y un vestido de algodón para dominar el streetwear. No cabe duda de que son una excelente opción para quienes buscan renovar su colección de zapatillas este verano, sumando al armario modelos con un estilo diferente, más moderno y transgresor, pero no por ello excesivamente llamativos.