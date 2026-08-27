Mi última decepción literaria: un libro de terror que no da miedo

Este ha sido uno de los libros más decepcionantes que he leído en bastante tiempo. A priori lo tenía todo para entusiasmarme: terror, años 90, jóvenes marginados, crítica social y casas encantadas. Además, se trata de una novela que ha tenido bastante buena repercusión de público y crítica e incluso ya se ha anunciado su adaptación cinematográfica. ¿Qué podía salir mal? Un poco todo. La historia promete mucho, pero tarda demasiado en arrancar para que, al final, no ocurra gran cosa.

‘La noche devastada’ de Jean-Baptiste Del Amo

SINOPSIS OFICIAL: En el extrarradio de Saint-Auch, a las afueras de Toulouse, un grupo de adolescentes despierta poco a poco a la vida adulta: son los años noventa y pasan el tiempo deambulando en moto, escuchando a Nirvana y viendo cine de terror. Alex, Mehdi, Max, Thomas y Lena se enfrentan al deseo, a la injusticia social y al extraño poder de atracción que ejerce sobre ellos la inquietante casa abandonada del pueblo, sin saber que al traspasar su puerta los acabará envolviendo en una pesadilla interminable.

OPINIÓN: Supe de este libro porque me enteré de que Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, iba a adaptarlo al cine. Investigué y tanto el argumento como las reseñas y críticas me llamaron poderosamente la atención.

He de decir que, si termino un libro (creo fervientemente en el derecho del lector a abandonar una obra) es porque tiene algo lo suficientemente interesante para hacer un esfuerzo. Finalicé La noche devastada, sí, pero durante toda la lectura tuve una sensación de rechazo y pereza.

Problemas principales: No hay una estructura narrativa clara, un hilo en común del que tirar, sobre todo al comienzo. En las primeras 100 páginas se presenta a los personajes sin crear atmósfera alguna y luego, de repente, comienza la acción de forma de casa encantada. El autor no sabe encaminar la trama de un opuesto a otro.

Luego, creo que hay un problema de traducción, además de una forma de narrar muy esquemática y sin emociones.

También es un problema ver que los personajes son algo planos. Sólo se definen con sus circunstancias (normalmente violentas) pero no sabría decir cómo es cada uno con independencia de su entorno.

Hay, eso sí, momentos muy logrados y la idea de base (lo que esa casa misteriosa pretende) es bastante interesante. El resto, de verdad, no merece la pensa.