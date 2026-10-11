La sombra del viento cumple 25 años: la novela de Carlos Ruiz Zafón tendrá una nueva edición de lujo

Veinticinco años después de su llegada a las librerías, La sombra del viento sigue siendo uno de los grandes fenómenos de la literatura española contemporánea. La novela de Carlos Ruiz Zafón, publicada en mayo de 2001, ha vendido más de 50 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 53 idiomas, llevando la Barcelona de posguerra imaginada por el escritor a lectores de todo el mundo. Para celebrar este aniversario, Planeta ha organizado un homenaje en el Ateneu Barcelonès, uno de los escenarios fundamentales de la historia, y prepara una nueva edición especial que llegará en noviembre con ilustraciones, desplegables y elementos tridimensionales. Una celebración que también ha servido para recordar al escritor, fallecido en 2020, y recuperar algunas de las historias y anécdotas que dejó tras de sí.

De una primera tirada modesta a un fenómeno mundial

El éxito de La sombra del viento no estaba escrito cuando llegó a las librerías. Ruiz Zafón había quedado finalista del Premio Fernando Lara y la primera edición de la novela tuvo una tirada relativamente modesta. La editorial incluso contemplaba llevarla pronto al formato de bolsillo, pero su agente, Antonia Kerrigan, insistió en darle una oportunidad durante la campaña de Navidad.

La decisión cambió por completo la trayectoria del escritor. El libro comenzó a crecer gracias al boca a boca hasta convertirse en un fenómeno internacional. Alemania fue uno de los primeros países donde despegó con fuerza, después de que el entonces ministro de Exteriores Joschka Fischer hablara de la novela en un conocido programa literario de televisión. Al día siguiente, los ejemplares estaban agotados y los principales periódicos alemanes comenzaron a dedicarle grandes reseñas.

El resultado, 25 años después, son más de 50 millones de ejemplares vendidos y una presencia internacional que convirtió a Ruiz Zafón en uno de los escritores españoles más leídos de las últimas décadas. Su novela llegó a países tan distintos como Italia, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Corea o China.

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El Ateneu, un escenario de la novela convertido en homenaje

El lugar elegido para celebrar el aniversario tampoco es casual. El Ateneu Barcelonès aparece ligado a algunos de los escenarios de La sombra del viento y fue precisamente allí donde se reunió parte del equipo editorial, familiares y personas cercanas al escritor para recordar el éxito de la obra.

En su biblioteca se instaló una exposición con diferentes ediciones y traducciones internacionales de la novela. Entre ellas podían encontrarse ejemplares procedentes de más de 50 países, una pequeña muestra de hasta dónde llegó aquella historia protagonizada por Daniel Sempere.

También estuvieron presentes varias de las ediciones españolas que han aparecido con el paso de los años, incluida la ilustrada de 2021 y una versión reciente pensada para atraer a lectores jóvenes de la generación Z.

El recuerdo de un escritor muy querido

El aniversario estuvo marcado también por la ausencia de Carlos Ruiz Zafón, fallecido en Los Ángeles en 2020 a los 55 años. Personas que trabajaron con él recordaron durante el homenaje no sólo al escritor, sino también al hombre que había detrás de uno de los mayores éxitos editoriales españoles.

Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta, compartió algunas de sus experiencias personales con Ruiz Zafón y su esposa, María Carmen Bellver. Recordó las cenas de Acción de Gracias que compartían cada año y aseguró que eran reuniones «memorables y entrañables», antes de añadir que el escritor «se hacía querer muchísimo».

La música también tuvo un papel destacado durante el acto. Ruiz Zafón era un apasionado de la música y tocaba y componía de manera autodidacta al piano, por lo que sus propias melodías acompañaron parte del homenaje.

Una edición de lujo para los 25 años

La celebración no se queda en los homenajes. El próximo 18 de noviembre está prevista una nueva edición especial de La sombra del viento, ilustrada por Pedro Oyarbide y concebida especialmente para los lectores que quieren conservar la novela como una pieza de colección.

La edición incluirá ilustraciones, desplegables y elementos tridimensionales que buscan trasladar al papel algunos de los escenarios y elementos más reconocibles de la historia. Planeta ha previsto su lanzamiento simultáneo en varios mercados internacionales, entre ellos España, Francia, Polonia, Países Bajos, República Checa, Suecia, Estados Unidos y Portugal.

La edición interactiva tendrá 608 páginas y un precio de 49,90 euros en España, según la información editorial disponible.

No será la única edición conmemorativa. Durante 2026 también se ha publicado una versión en tapa dura con acabados metalizados y cantos decorados, pensada especialmente para quienes descubren ahora la novela.

Daniel Sempere y Fermín, dos personajes con algo de Zafón

Durante el homenaje, el editor Emili Rosales recordó también la relación entre Ruiz Zafón y sus personajes. Según explicó, Daniel Sempere compartía con el escritor rasgos como la nobleza, la generosidad y la sensibilidad. Fermín Romero de Torres, en cambio, reflejaba su faceta más “dicharachera, deslenguada, echada para adelante, avispada y descreída”.

Rosales, que trabajó estrechamente con el autor, reconoció que todavía tienen ganas de llamarlo a Los Ángeles para consultarle cuestiones relacionadas con aquellos años. “Lo mejor de Carlos está en sus libros”, afirmó durante el encuentro, al tiempo que definió a Ruiz Zafón como “un clásico del siglo XXI”.

La celebración de los 25 años de La sombra del viento continuará, además, con una nueva biografía literaria y personal del escritor, que está preparando el periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán.