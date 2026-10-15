Samantha Vallejo-Nágera: «Para unas lentejas perfectas, se recomienda añadir agua caliente durante la cocción si el caldo se reduce demasiado»

Las lentejas son uno de esos platos tradicionales que parecen fáciles de preparar, pero conseguir que queden tiernas, sabrosas y con un caldo en su punto requiere prestar atención a algunos detalles. Samantha Vallejo-Nágera, chef y antigua integrante del jurado de MasterChef , comparte un truco sencillo para mejorar el resultado de este guiso y evitar uno de los errores más habituales durante la cocción.

La cocinera recomienda vigilar la cantidad de líquido de la cazuela y actuar cuando el caldo se reduzca demasiado . En ese momento, añadir agua caliente permite mantener la temperatura del guiso y continuar la cocción sin alterar su ritmo . Un gesto simple que puede ayudar a conseguir unas lentejas con una textura más uniforme y un resultado delicioso.

El truco de Samantha para unas lentejas perfectas

El secreto está en no esperar a que las lentejas se queden prácticamente sin caldo para incorporar más líquido . Durante la cocción, las legumbres absorben parte del agua, por lo que es importante comprobar su estado de vez en cuando.

Si es necesario añadir más, lo recomendable es hacerlo poco a poco y utilizar agua caliente . Incorporar agua fría puede provocar un descenso de la temperatura y ralentizar la cocción. Además, controlar la cantidad añadida ayuda a evitar que el guiso quede demasiado líquido y pierda intensidad.

Este consejo resulta especialmente útil para quienes buscan unas lentejas tiernas, con un caldo sabroso y una consistencia equilibrada , sin necesidad de complicar la receta con técnicas elaboradas.

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Un buen sofrito marca la diferencia

Además de controlar el agua, la base del sabor está en preparar un buen sofrito . Para ello, se utilizan ajo, cebolla y zanahoria, cocinados lentamente con aceite de oliva virgen extra hasta que comienzan a ablandarse.

Después, se incorpora el tomate rallado y se deja reducir para concentrar su sabor. Este paso es importante para conseguir un caldo más intenso y evitar un resultado excesivamente aguado .

La receta también incluye acelgas , que aportan un toque vegetal al plato y combinan muy bien con las legumbres. Si no se tienen en casa, pueden sustituirse por espinacas.

Ingredientes y preparación paso a paso

Para elaborar estas lentejas se necesitan 300 gramos de lentejas, seis hojas de acelga, cuatro dientes de ajo, dos zanahorias, una cebolla, un tomate, una cucharadita de pimentón, una hoja de laurel, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil fresco .

Primero, se calienta el aceite en una cazuela y se sofríen el ajo y la cebolla picados. A continuación, se añaden las zanahorias troceadas y el tomate rallado, dejando que reduzca. Después, se incorporan las lentejas, las pencas de las acelgas, el laurel y el pimentón.

Se cubren los ingredientes con aproximadamente un litro de agua , se añade sal y se cocina todo a fuego suave durante 45-50 minutos . Cuando las lentejas estén casi listas, se agregan las hojas de acelga cortadas en juliana y se prolonga la cocción unos diez minutos más .

Durante este último tramo, conviene comprobar el nivel del caldo y añadir agua caliente si hace falta . Finalmente, se sirven las lentejas bien calientes con un poco de perejil fresco picado.

Ingredientes