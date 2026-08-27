Los restaurantes imprescindibles de cada isla de Baleares para descubrir su lado más exclusivo y gastronómico

Las Islas Baleares no son sólo un destino de playa y ocio. Dentro de sus diferentes islas hay restaurantes que elevan la experiencia de la isla al máximo disfrute gastronómico. Tanto que cada temporada convertir mesa se convierte en una odisea, y entre sus clientes aparecen muchas caras reconocidas de estrellas internacionales. Sabemos que estos restaurantes se merecen un viaje en sí para ir a descubrir la grandeza de la isla y, por eso, hemos seleccionado el que está más de moda y el que mejor representa la evolución gastronómica de cada isla.

Ibiza: Casa Jondal

Rafa Zafra pone el sello de uno de los restaurantes más comentados, temporada tras temporada. Entre sus clientes, Casa Jondal presume de haber ofrecido sus comandas a personalidades como Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos o Dua Lipa, y es que ninguno quiere perderse este rincón ibicenco. Su oferta concentra lo que todo el mundo quiere en verano: un lugar sin ruido donde poder comer bien con los pies en la arena.

Situado en el sur de la isla de Ibiza, su carta de mercado y temporada propone una cuidada selección de productos para configurar elaboraciones que giran en torno al Mediterráneo. Con mención especial a sus pescados, donde la técnica acompaña a cada referencia de la carta, dejando que el protagonismo indiscutible sea, en todo caso, del propio producto.

Puede que este año, con el aterrizaje de grandes chefs en la isla, como Dabiz Muñoz o Dani García, el restaurante tenga nuevos y grandes competidores a su altura. Pero desde luego, la oferta y el legado que ha sido capaz de crear ha condensado en el interior de este exclusivo chiringuito una de las ofertas más solicitadas de la isla.

Mallorca: El Olivo

Han pasado ya más de 40 años desde que el hotel La Residencia de Belmond abriese sus puertas. En su interior se encuentran uno de esos lugares que goza del encanto del interior de esta isla y donde la gastronomía se convierte en anfitriona y experiencia. Hablamos así del restaurante El Olivo, uno de nuestros imprescindibles en los viajes a la isla. Quien responde de las elaboraciones es el chef Pedro Aranda, encargado de dar forma a un menú degustación, con opción de variación vegetariana.

Crea un lazo gastronómico entre su residencia, Mallorca, y su tierra natal, Granada. Con la figura de Federico García Lorca, inspirado en las escrituras y vivencias del poeta. A lo largo de este menú degustación de ocho pases se encuentran platos que juegan con el producto de mar y montaña y que pueden ir maridados por la exquisita bodega del restaurante.

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Formentera: Juan y Andrea

Formentera se ha ido convirtiendo con los años en uno de los lugares de fondeo donde mayor número de yates de lujo se pueden ver desde la costa. Por eso que Illetes y sus clásicos restaurantes como Juan y Andrea son todo un imán de celebrities y grandes fortunas. El año pasado nos hacíamos eco de la visita de Magic Johnson para disfrutar de la oferta de sus cocinas; pero, antes que él, ya las habían visitado personalidades como Leonardo DiCaprio, Kate Moss, Cristiano Ronaldo o Shakira.

Es uno de esos lugares donde la relación calidad-precio está muy acorde al lugar y la gama de otros lugares similares dentro de nuestras costas. Si bien es cierto que, una vez tomas asiento, un clásico que debe estar apuntado en la comanda son los arroces caldosos, especialmente demandados si hablamos de los arroces de marisco. Y, si puede ser, acompañado de alguna de sus referencias enológicas baleares.

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Menorca: Sa Pedrera des Pujol

Daniel Mora en la cocina y Nuria Pendás como anfitriona son los nombres propios detrás de uno de nuestros restaurantes más recomendados de la isla menorquina. Sa Pedrera des Pujol se encuentra en la zona de Sant Lluís, lejos del bullicio turístico de las zonas más concurridas de la isla.

No tiene el concepto de fiesta, música o ambiente más informal que podemos ver en otras ofertas que tan de moda se han puesto en los últimos años en la isla. Más bien, es todo lo contrario: un lugar relajado donde disfrutar del buen comer y que representa este nuevo lujo que se está asentando en las Islas Baleares.

Gastronómicamente, este restaurante toma en cuenta las recetas tradicionales de la isla y las eleva a un punto más gourmet, servidas con la técnica. Esto no quiere decir que el sabor de Menorca se discierna, ni mucho menos, sólo que se reinventa para ofrecer una visión personal y más transgresora de clásicos como los arroces, que no pueden faltar.