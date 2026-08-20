Más allá del gazpacho tradicional: versiones frescas, originales y perfectas para el verano

De entre todas las cosas buenas que trae el verano, una de las más deliciosas y que más agradecemos son los gazpachos. Sólo porque esta temporada es la que ofrece al campo los mejores productos para poder interpretar esta receta al libre albedrío. Y que nos perdonen los puristas de la receta tradicional, porque lo que te venimos a proponer son diferentes recetas para dar al gazpacho una chispa mucho más fresca y deliciosa que permite, además, aprovechar las frutas y verduras que tienes en la nevera y que pueden incluirse en esta receta. Porque te sorprendería la cantidad de posibilidades que puede tener un gazpacho.

El clásico

Ingredientes:

1 kg de tomates maduros.

1 pepino mediano.

1 pimiento verde italiano.

1 diente de ajo pequeño.

50 g de pan blanco del día anterior.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de vinagre de vino.

1 cucharadita de sal.

Agua.

¿Cómo no íbamos a empezar con la selección de gazpachos sin pensar en el clásico? Aquí sí que es cierto que cada maestrillo tiene su librillo y que las cantidades varían tanto como los gustos. Pero en la receta que más nos guste, deberás tomar los ingredientes, lavarlos y pelarlos, para que la textura quede más rica. Si quieres añadir pan, pongo en remojo para que quede más blando y, a continuación, introduce todos los ingredientes en la batidora e incorpora lentamente el aceite de oliva. Si queda muy espeso, puedes pasarlo por un colador para que quede una textura más suave y no olvides meterlo en la nevera antes de servirlo para que quede fresco.

Al estilo Berasategui

Ingredientes:

1 kg de tomates.

1 trocito de pimiento rojo y otro de verde.

1 diente de ajo.

80 g de pepino.

40 g de miga de pan.

150 ml de aceite de oliva virgen extra.

1/2 litro de agua.

200 ml de vinagre de Jerez.

12 g de sal gruesa.

1 pizca de comino en grano.

Martín Berasategui es uno de los chefs más conocidos y queridos de nuestra gastronomía y él tiene su propia receta y su truco para evitar que el gazpacho repita. Porque la mezcla de tomate y ajos no cae de igual manera a todo el mundo, el chef desveló en su libro Cocina en casa con Martín Berasategui que elimina la cebolla y añade un complemento extra e inusual: el comino. Y la preparación no dista mucho del modelo que conocemos: hay que lavar la verdura y pelar el pepino, dejarlo macerar con sal gruesa y el comino machacado durante 24 horas, triturar y colar para servir.

De fresas o cerezas

Ingredientes:

500 g de tomates maduros.

300 g de cerezas deshuesadas o de fresas.

½ pepino.

¼ de pimiento rojo.

1 diente de ajo pequeño.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de vinagre de Jerez.

Sal al gusto.

La fruta de temporada es crucial para poder incorporar nuevas variantes a la receta. En este caso, las fresas y las cerezas son una opción deliciosa y que ahora puede disfrutarse de temporada. Independientemente de si eliges unas u otras, la receta es la misma, incluso en cantidades. Y el procedimiento es igual: lava y deshuesa las cerezas e intenta retirar las hojas y pepitas de las fresas. Para esto de los ingredientes, pela el pepino, trocea todo, bátelo y el resto ya lo conoces de sobra.

De melón

Ingredientes:

800 g de melón cantalupo o piel de sapo.

1 pepino pequeño.

1 yogur natural (opcional, para más cremosidad).

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de vinagre suave.

Sal y pimienta al gusto.

Para hacer el gazpacho de melón, corta y trocea el melón y el pepino y retira las semillas del melón. Tritura todo junto al yogur y añade aceite, vinagre, sal y pimienta. Déjalo enfriar durante dos horas y, si quieres un toque diferencial para esta receta, añade unas virutas de jamón por encima para tener ese punch de sabor, puedes también darles un golpe de sartén para que queden crujientes.

Gazpacho manchego

Ingredientes:

500 g de pollo troceado.

300 g de conejo troceado.

1 torta cenceña (unos 200 g).

1 tomate maduro rallado.

1 cebolla pequeña picada.

2 dientes de ajo.

1 cucharadita de pimentón.

1,2 litros de caldo o agua.

Aceite de oliva virgen extra.

Sal.

Tomillo y romero al gusto.

Aunque el gazpacho es tradicionalmente andaluz, lo cierto es que Castilla-La Mancha tiene su propia versión, y tiene una particularidad: es caliente. Para hacerlo, tienes que dorar las carnes en una cazuela con aceite y sofreír la cebolla, el ajo y el tomate. Incorpora el pimentón y el caldo y déjalo cocinar a fuego medio durante casi una hora. A continuación, añade la torta cenceña troceada y déjala cocinar unos 10 o 15 minutos más, hasta que absorba parte del caldo.