Los expertos en fisioterapia coinciden: para unos brazos sin flacidez lo más importante es trabajar «un buen músculo»

El mundo del deporte y sus creencias cambian radicalmente con el paso de los años. Lo que ayer era una idea fundada y una ley entre los expertos, hoy puede ser todo lo contrario. Celebridades como Sarah Jessica Parker o Belén Rueda han revolucionado la forma en la que vemos a las mujeres con 60 años. Hasta hace no mucho tiempo, cuando una mujer superaba los 50, la percibíamos fuera de forma o habiendo perdido su atractivo.

Esa visión de la mujer ha cambiado completamente. Y es que muchas de ellas se ven físicamente como si estuvieran en sus 30. Y esto se debe a los cambios en los estilos de vida, alimentación y un hincapié en el cuidado estético, también gracias a la influencia de las redes sociales.

Cómo estar en forma a los 60

Inés Jiménez, fisioterapeuta, sostiene que «para unos brazos sin flacidez a los 60 años, lo más importante es tener buen músculo y trabajarlo sin dejar de hacer ejercicio. La flacidez no deja de ser falta de músculo y sobras de grasa». En resumen, no hay ningún secreto para seguir estando en forma: basta con hacer la misma rutina que a los 20 o a los 30, que no es otra que hacer ejercicios de fuerza y acompañarlo de una dieta rica y variada.

Por lo tanto, da igual la edad que se tenga, ya que el entrenamiento debe ser el mismo. Pero el entrenamiento debe estar claro y estar basado en una rutina de fuerza que se focalice en todas las áreas del cuerpo sin distinción. Trabajar el conjunto es crucial, ya que la grasa no solo desaparece en las áreas en las que pongamos un mayor enfoque.

Los expertos coinciden en la importancia de crear músculo

Cada día se extiende más la opinión de que es fundamental ganar músculo, en especial entre mujeres mayores de 50 años. Hasta hace unos años, las pesas y el entrenamiento de fuerza eran vistos como algo de hombres, mientras que las mujeres se centraban en entrenamientos de cardio, clases guiadas, yoga o pilates. Sin embargo, los expertos afirman que los entrenamientos de fuerza son la solución ante la flacidez en los brazos.

Atrás quedan las creencias de que con los entrenamientos de fuerza las mujeres «se ponen muy grandes». Actualmente, buscan estar en forma, tonificadas, fuertes y seguir viéndose atractivas en edades más avanzadas. A pesar de todo, de nada sirve si no hay constancia en los entrenamientos y una alimentación saludable.

Estos son los 5 mejores ejercicios para los brazos

Cuando nos apuntamos al gimnasio, tanto hombres como mujeres, tenemos objetivos similares: perder grasa en la zona abdominal, ganar masa muscular, reducir la grasa en los brazos, ganar fuerza… Para que los entrenamientos tengan efectividad, hay que entrenar de forma general y no enfocarse en determinadas zonas.

Jiménez recomienda alternar el trabajo del tren superior (espalda, pecho, brazos) e inferior (piernas) en días distintos, combinándolo con otro tipo de entrenamientos (como el cardio). De esta manera, conseguimos trabajar todo el cuerpo en su conjunto y dejamos descansar los músculos para obtener los resultados deseados.

Teniendo todo esto en cuenta, y centrándonos en nuestro principal foco, el entrenamiento de brazos, estos son los cinco mejores ejercicios para tener unos brazos fuertes, tonificados y con un índice de grasa bajo: