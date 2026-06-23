Estos son los 8 hoteles de España que compiten por ser los mejores en los World Travel Awards

Anualmente, los hoteles se disputan el título por ver cuál de ellos es el que encabeza los principales rankings del mundo. De entre todos ellos, uno de los que presume de mayor recorrido y credibilidad es el de los World Travel Awards. Toda su atención recae en la categoría élite, cuando cada año menciona de entre su listado al mejor hotel del mundo; aunque si nos fijamos en las categorías nacionales más boutique, podemos descubrir igualmente sorpresas que aguardan nuestro territorio. Es el caso de los premios concedidos dentro de la división de Spain’s Leading Boutique Hotel. Todavía falta para saber el veredicto de cuál de todos ellos será el elegido como la máxima representación boutique de nuestro país, pero vamos a echa un vistazo entre los nominados para conocer las joyas hoteleras en pequeño formato que hay en España.

España y el formato boutique se entienden a la perfección. Dentro de esta categorización de hotel pequeño, personal, risueño y distintivo, aparece todo un portfolio que abraza la mayor riqueza del territorio. Desde hoteles de ciudad hasta lugares recónditos en la montaña. Diferentes entre sí, si contemplamos su oferta, pero todos ellos unidos por la intención de ofrecer un servicio diferencial. El que sea el siguiente en liderar los Spain’s Leading Boutique Hotel tomará el relevo del hotel Pestana CR7 Gran Via Madrid y del Hotel Casa Palacio Maria Luisa, que ganó por dos años consecutivos. Veamos las propiedades que están luchando por el podio.

Borneta (Barcelona)

Este carismático hotel boutique de 92 habitaciones es una joya artesanal de cuatro estrellas situada en el barrio de El Born de Barcelona. Este edificio fue completamente renovado y diseñado por James Thurstan Waterworth, exdirector de diseño europeo de Soho House. Hizo en él una extensión vanguardista del legado artesanal del lugar en el que se encuentra, utilizando el arte y la identidad local como narrativa para diseñar sus interiores.

De la parte gastronómica se han encargado el chef Andrea de Benedictis y el maître Diego Giacomini y toma su máxima expresión en el restaurante Volta. Su carta está diseñada en base a una mezcla entre la tradición gastronómica de España e Italia, con la inconfundible huella mediterránea como hilo conductor entre ambos países. Este espacio, junto a su rooftop, siempre está dispuesto a acoger a los huéspedes para brindarles lo mejor de la ciudad.

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El Vicenç de la Mar (Mallorca)

Con tan solo 35 habitaciones, una ubicación a ras de la playa y un servicio recomendado por la Guía Michelin, El Vicenç de la Mar es una de las mejores representaciones del encanto boutique de la isla. Sus muros limitan con Cavall Bernat, quien cede el encanto de su escarpada costa y de su entorno a los huéspedes.

El interiorismo sigue la lógica del lugar, apostando por un estilo mediterráneo con ciertos toques modernistas. Dentro de sus instalaciones cuenta con un spa con piscina, circuito termal y salas de tratamientos. Aunque la mejor parte del hotel se encuentra en la azotea, con unas espectaculares vistas que permiten desconectar desde la altura de esta ubicación.

Finca la Bobadilla (Málaga)

También aparece como otra de las recomendaciones de hospedaje de la Guía Michelin este encantador hotel malagueño de cinco estrellas situado en una finca única y con un gran encanto. Se trata de Finca la Bobadilla, que toma su nombre del barrio en el que se encuentra. Ofrece un descanso boutique de tan solo 73 habitaciones situados en un edificio con influencia arquitectónica morista, lo que se aprecia en detalles como sus arcos encalados.

En su interior, los huéspedes pueden disfrutar tanto del turismo pausado en su spa, como de opciones más activas que toman como escenario sus dos pistas de tenis, dos piscinas y unas instalaciones que incluyen un gimnasio. La gastronomía también merece una mención especial, con su restaurante Finca La Bobadilla el chef Óscar Velasco interpreta su versión del producto andaluz.

Hotel Casa Palacio María Luisa (Jerez de la Frontera)

Repitiendo nominación, encontramos uno de los nombres más escuchados y repetidos de estas fechas. Si algo tiene que hacer que cada año podamos leer su nombre, es que el hotel Casa Palacio María Luisa es el único Hotel Cinco Estrellas Gran Lujo que podemos encontrar en Jerez de la Frontera. Está ubicado en una histórica casa palaciega de principios del siglo XIX -que en su día fue el Casino de Jerez- y todo lo que hay en su interior apuesta por el arte.

Desde las reliquias arquitectónicas y decorativas del salón mozárabe hasta las colecciones de arte contemporáneo que asoman por las zonas comunes. Siguiendo por el excelente gusto y la personalidad que da forma a sus 21 habitaciones. A manos de la chef Verónica Muñoz, el restaurante T22 se convierte en una cápsula gastronómica para descubrir Jerez y, como no, sus vinos.

Hotel Palacio del Retiro, Autograph Collection (Madrid)

Ocean Drive (Madrid)

Situado a pocos pasos del Palacio Real y de otros sitios de interés, como Plaza España o Sol, el hotel Ocean Drive Madrid disfruta de una ubicación icónica. Aquí, entre sus 72 habitaciones converge un estilo mediterráneo donde aparecen detalles singulares, como los dispensadores de cerveza o el tocadiscos.

Pero ahora que llega el verano, la rooftop de este lugar se convierte en un lugar que representa un polo de la vida madrileña. Con exposiciones de arte y clases de yoga tomando el espacio y una piscina donde disfrutar las elaboraciones del Skybar para huir del dramatismo estival

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Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel (Granada)

Solo quienes visitan esta ciudad conocen su encanto y sus edificios más representativos. Al margen de La Alhambra, uno de los más representativos durante el siglo XX fue la Rodríguez-Acosta, que hoy acoge el Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5 estrellas Gran Lujo. Situado frente a la Catedral y cerca de La Alhambra, este lugar no solo goza de una ubicación singular, sino de una oferta de actividades para disfrutar dentro y fuera del hotel.

Cuenta con 38 alojamientos que toman forma a través de elementos originales del edificio y piezas de diseño únicos. Entre los espacios más destacados cabe mencionar su impresionante patio interior; sus áreas gastronómicas, que se dividen en restaurante especializado en alta cocina, una cafetería de diseño y un rooftop bar, y su zona wellness.

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Soho Farmhouse Ibiza (Ibiza)

Soho Farmhouse es el proyecto personal en Santa Gertrudis de Margaret von Korff y su marido, cuando ambos adquirieron una pequeña casa de campo. Hoy, este idilio familiar ha terminado reconvertido en un hotel boutique cuya filosofía es clara: dar al huésped lo mejor de la isla.

Tiene solo 14 habitaciones, villas con chef privado y un entorno rodeado por sus huertos y olivares. Además de una zona de spa donde la desconexión está más que garantizada. Su espacio gastronómico ofrece cocina balear y tapas y una variedad de platos internacionales favoritos de las Houses de los propietarios alrededor del mundo.