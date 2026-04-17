¿Cuáles son los ejercicios de Kegel que hace Pilar Rubio nada más levantarse?

En los últimos años, el interés por llevar un estilo de vida saludable ha cobrado cada vez más importancia, combinando ejercicio físico y una alimentación equilibrada como pilares fundamentales del bienestar. Mantener el cuerpo activo no solo mejora la condición física, sino que también contribuye al equilibrio mental y emocional. Un ejemplo claro son los ejercicios de Kegel que hace Pilar Rubio, un claro ejemplo de constancia, disciplina y estilo de vida saludable.

La presentadora contó en el podcast ‘Captcha: sobreviviendo a Internet’, RTVE, de Javier Hoyos, que comienza el día activando el cuerpo con ejercicio físico, ya que apuesta por mantenerse en movimiento como base de su bienestar físico y mental. “»Cada día hago mis ejercicios de Kegel para mantener el suelo pélvico tonificado», aseguró en la entrevista. Su rutina semanal incluye entrenamientos entre cuatro y cinco días, combinando diferentes disciplinas para trabajar fuerza, resistencia y flexibilidad. Además, por las noches, incorpora sesiones de yoga junto a sus hijos, un hábito que no solo le ayuda a desconectar, sino que también fomenta la conexión familiar. La alimentación también juega un papel clave en su día a día, ya que sigue una dieta equilibrada basada en alimentos naturales, frescos y nutritivos, evitando en la medida de lo posible los productos ultraprocesados.

¿Los ejercicios de Kegel que hace Pilar Rubio?

La fisioterapeuta y especialista en suelo pélvico Elena Valiente explica que «Los ejercicios de Kegel sirven para trabajar sobre todo las fibras de contracción rápida del suelo pélvico, que es un 20% de la parte muscular». Aunque en muchas ocasiones pasan desapercibidos, estos músculos influyen directamente en la salud íntima y en funciones básicas del cuerpo.

Su objetivo principal es mejorar el tono y la resistencia de esta musculatura, ayudando a prevenir y tratar problemas como la incontinencia urinaria, la pérdida de control en determinadas situaciones o la debilidad del suelo pélvico tras el embarazo o con el paso del tiempo. Además, también pueden mejorar la sensibilidad y el control muscular, lo que repercute positivamente en la calidad de vida.

Cómo se realizan los ejercicios de Kegel

Una de las ventajas de los ejercicios de Kegel es que pueden hacerse en cualquier momento y lugar, ya que no requieren material ni espacio específico. algunos de los ejercicios más habituales incluyen:

Contracción básica del suelo pélvico

Consiste en contraer los músculos como si se quisiera cortar el flujo de orina, mantener la contracción entre 5 y 10 segundos y luego soltar. Se recomienda repetir entre 10 y 15 veces.

Contracciones rápidas

Consiste en contraer y soltar los músculos de forma rápida y repetida. Este ejercicio ayuda a mejorar la respuesta muscular y el control.

Elevaciones progresivas

Imagina que el suelo pélvico sube en pisos. Se contrae suavemente, luego un poco más fuerte y finalmente al máximo, para después aflojar de forma progresiva.

Miriam Torio, instructora de yoga, asegura que hay que dar rienda suelta a la imaginación. En las mujeres nos vamos a imaginar que tenemos un tampón y quiero presionar el tampón, lo suelto y así sucesivamente.

Beneficios de los ejercicios de Kegel

Relajación activa

Se trata de hacer una contracción suave de tu suelo pélvico y céntrate en la relajación mientras sientes la vibración

Masaje interno y externo combinado

La experta nombra el poder masajear la vagina con el masajeador y la zona externa del perineo con las manos, aplicando un poco de presión.

Ejercicio de contracción y relajación

Puedes hacer los ejercicios de Kegel para poder fortalecer los músculos del suelo pélvico.

Consejos prácticos para tener en cuenta a hacer los ejercicios de Kegel

Ser constante: es mejor practicar unos minutos cada día que hacer sesiones largas de forma esporádica.

Evitar contraer abdomen, glúteos o muslos durante el ejercicio.

No contener la respiración; debe mantenerse una respiración fluida y relajada.

Empezar con pocas repeticiones e ir aumentando progresivamente.

No realizar los ejercicios durante la micción de forma habitual, ya que solo se recomienda como forma de identificación muscular puntual.

Hábitos complementarios para potenciar sus beneficios

Actividad física regular. Caminar, nadar o hacer entrenamiento de fuerza moderado ayuda a mejorar el tono muscular general.