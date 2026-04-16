El tremendo zasca de Belén Esteban a Jorge Javier Vázquez que confirma a todos el fin de su amistad

El distanciamiento entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad. La colaboradora ha lanzado un tremendo zasca que confirma el final de una de las amistades más mediáticas de la crónica social. Sus palabras, cargadas de decepción, han generado un notable impacto en el entorno mediático.

La cancelación de Sálvame en junio de 2023 marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de muchos de sus rostros más conocidos. El programa, que durante más de una década lideró las tardes de Telecinco, no solo desapareció de la parrilla, sino que también provocó una fractura interna entre quienes habían formado parte de su universo. En ese contexto, las relaciones personales comenzaron a resentirse, especialmente entre el presentador y varios de sus colaboradores más cercanos.

El adiós de ‘Sálvame’

Tras el final del formato, figuras como Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Carlota Corredera o Kiko Hernández abandonaron Mediaset en circunstancias que muchos calificaron de tensas. Este escenario generó un distanciamiento progresivo con Jorge Javier Vázquez, quien decidió continuar vinculado al grupo audiovisual, lo que algunos interpretaron como una forma de priorizar su estabilidad laboral frente a sus vínculos personales.

En medio de este clima, Belén Esteban ha decidido romper su silencio durante su intervención en el pódcast ¡Menudo cuadro!, conducido por Carlota Corredera junto a David Insua y David Andújar. Lejos de suavizar el tono, la colaboradora optó por hablar con franqueza sobre las decepciones que ha experimentado en los últimos tiempos. Sus palabras no dejaron lugar a dudas sobre el malestar acumulado, especialmente en relación con personas a las que consideraba parte de su círculo más íntimo.

El zasca de Belén Esteban

Durante la conversación, Belén Esteban reveló que ha tomado la decisión de cortar la comunicación con varias personas de su entorno. Según explicó, ha bloqueado a «14 o 16 personas» en redes sociales, una medida que refleja la profundidad de su desencanto. Aunque evitó mencionar directamente a Jorge Javier Vázquez en un primer momento, sus declaraciones apuntaban claramente hacia alguien con peso dentro de Mediaset.

La tertuliana describió a esa persona como «muy amigo» y «muy reconocido en este país», pero también dejó claro que no está dispuesta a tolerar ciertas actitudes. En un tono molesto, afirmó que no permitiría comportamientos que considera injustos y subrayó que ella nunca actuaría de la misma manera. Estas palabras fueron interpretadas de inmediato como una referencia directa al presentador, con quien compartió años de complicidad tanto dentro como fuera de las cámaras.

El momento más contundente llegó cuando lanzó un mensaje que muchos han calificado como un auténtico «zasca». «Por el hecho de ser famoso, nunca has sido más que yo. A lo mejor he sido más que tú y no lo has sabido asumir… ¡Qué a gusto me he quedado!», afirmó sin rodeos. Como era de esperar, las redes no han tardado en reaccionar y, una vez más, se han posicionado en contra de Jorge Javier Vázquez.

¿Es una ruptura definitiva?

Ante la contundencia de sus palabras, Carlota Corredera no dudó en plantear una cuestión que muchos espectadores se hacen: la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, la respuesta de Belén Esteban fue clara y tajante, descartando cualquier acercamiento en el momento actual. «Ahora mismo no quiero reconstruir nada», aseguró, dejando entrever que las heridas siguen abiertas y que el tiempo no ha sido suficiente para suavizar las tensiones.

La colaboradora también planteó un escenario hipotético en caso de regresar a Mediaset, lo que añadiría un nuevo capítulo a esta historia. Según explicó, si volviera a coincidir con Jorge Javier Vázquez en los pasillos de la cadena, él actuaría con normalidad y la saludaría como si nada hubiera ocurrido. Esta reflexión sugiere una percepción de distanciamiento emocional, en la que ella siente que los conflictos no han sido abordados con la misma intensidad por ambas partes.

El testimonio de Belén Esteban pone de relieve cómo el final de un programa emblemático puede tener consecuencias que van más allá de lo profesional. Las relaciones personales se han visto afectadas por decisiones empresariales y posicionamientos individuales. En este caso, la ruptura entre dos figuras clave de la televisión simboliza el cierre definitivo de una etapa que marcó a toda una generación de espectadores.

Mientras tanto, el silencio de Jorge Javier Vázquez sobre estas declaraciones mantiene la incógnita sobre su versión de los hechos. La ausencia de una respuesta pública deja en el aire si este distanciamiento es definitivo o si, con el tiempo, podría producirse algún tipo de acercamiento.

Por ahora, las palabras de Belén Esteban han sido lo suficientemente contundentes como para confirmar que, al menos en el presente, la amistad que un día los unió forma ya parte del pasado.