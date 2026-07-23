¿Suenan campanas de boda? El anillo que ha alimentado los rumores de matrimonio entre Dani Olmo y su mujer

La celebración de la Selección Española tras proclamarse campeona ha dejado mucho más que imágenes para el recuerdo. Entre abrazos, festejos sobre el césped y fotografías familiares, un detalle ha conseguido acaparar todas las miradas y ha convertido a Dani Olmo en protagonista más allá del terreno de juego. El futbolista del FC Barcelona ha compartido una instantánea junto a su pareja, Laura Abla, que ha disparado las especulaciones sobre un posible compromiso.

¿Boda a la vista en la Selección Española?

En la fotografía, publicada por el propio jugador, ambos aparecen de espaldas disfrutando de uno de los momentos más especiales de sus vidas. Sin embargo, el foco no ha estado en la celebración deportiva, sino en la mano de Laura Abla, donde luce un llamativo anillo de brillantes que no ha pasado desapercibido para los seguidores de la pareja. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios preguntándose si Dani Olmo y la joven habrían decidido dar el siguiente paso en su relación y pasar próximamente por el altar.

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Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Fieles a la discreción que siempre ha caracterizado su historia de amor, ambos han preferido mantener silencio, alimentando todavía más las especulaciones. Lo cierto es que la pareja lleva varios años consolidando una relación estable, alejada de los focos, aunque cada vez son más habituales las muestras de cariño que comparten con sus seguidores.

Su historia de amor

Su historia comenzó hace aproximadamente tres años, cuando Dani Olmo ya era una de las grandes promesas del fútbol europeo. Desde entonces, Laura Abla se ha convertido en uno de sus mayores apoyos, tanto en los momentos de éxito como en las etapas más exigentes de su carrera. Aunque ella mantiene un perfil mucho más reservado que el del futbolista, suele acompañarlo en algunas de las citas más importantes y también en sus vacaciones, donde ambos aprovechan para desconectar de la presión mediática.

A diferencia de otras parejas del mundo del deporte que convierten su día a día en un escaparate permanente, Dani Olmo y Laura han optado por preservar gran parte de su intimidad. Sus publicaciones conjuntas son contadas, pero siempre generan un enorme interés entre los aficionados, que siguen con atención cada paso de una de las parejas más discretas del panorama futbolístico español.

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Precisamente esa combinación entre naturalidad y discreción ha hecho que cualquier pequeño gesto cobre una enorme relevancia. El supuesto anillo de compromiso es el mejor ejemplo. Sin necesidad de hacer ningún anuncio oficial, una simple fotografía ha bastado para convertirlos en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Tras conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera, Dani Olmo atraviesa también un momento especialmente dulce en el plano personal. Si finalmente los rumores terminan confirmándose, el futbolista podría estar preparando una nueva celebración, esta vez lejos de los estadios y mucho más íntima.

Mientras tanto, sus seguidores continúan analizando cada detalle de la imagen compartida por el internacional español, convencidos de que ese brillante anillo podría ser mucho más que un simple complemento. Habrá que esperar para saber si, después de conquistar el fútbol, Dani Olmo y Laura Abla están también a punto de dar el sí, quiero.