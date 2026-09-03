Silvia Fominaya ha puesto voz, más de dos décadas después, a una experiencia que asegura haber vivido con miedo. La actriz, modelo y presentadora ha recordado en Y ahora Sonsoles su relación con Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, y ha relatado algunos de los episodios que, según su testimonio, protagonizó con ella cuando las cámaras dejaban de grabar.

Fominaya ha comenzado describiendo cómo recuerda al exconcursante de Gran Hermano durante aquellos años. Para ella, la agresividad de Navarro no era simplemente una actitud adoptada ante las cámaras. «Era violento. Pegaba a las mujeres y a los hombres», ha explicado, recordando incluso sus enfrentamientos en Crónicas Marcianas, donde, según ha contado, llegó a enfrentarse físicamente con algunos de los colaboradores del programa.

La presentadora también ha explicado que durante aquella época se justificaba su comportamiento bajo la idea de que estaba interpretando un personaje. Ella, sin embargo, discrepa completamente de esa versión. «Él justificaba estos comportamientos alegando que hacía un papel», ha contado, antes de dejar clara su opinión: «Él era así».

El momento en el que todo cambió

Fominaya ha relacionado parte de su conflicto con Navarro con su paso por La isla de los famosos. Según ha explicado, cuando decidió abandonar voluntariamente el programa, Fayna Bethencourt entró para ocupar su lugar. A partir de entonces, asegura que Navarro habría descargado con ella la tensión generada por aquella situación.

«Cuando me fui voluntariamente de La isla de los famosos, entró Fayna por mí, pero él lo pagó conmigo», ha relatado. Además, sostiene que cuando coincidían delante de las cámaras, su comportamiento se volvía todavía más agresivo porque buscaba llamar la atención.

Sin embargo, lo que más recuerda Fominaya ocurrió fuera de televisión. La presentadora ha contado que, en aquellos años, los profesionales acudían con sus propios coches a la cadena y que Navarro llegó a esperarla junto a su vehículo. «Me seguía, sabía dónde vivía», ha asegurado.

En otra ocasión, mientras paseaba a su perro, afirma que volvió a encontrárselo. La situación llegó a generarle tal temor que durante un tiempo recurrió a un amigo del gimnasio para que la acompañara y actuara como protección. Según su relato, ese amigo llegó incluso a intervenir en un momento en el que Navarro habría intentado agredirla.

«No llegué a denunciar»

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Fominaya ha reconocido que nunca llegó a presentar una denuncia por aquellos hechos. La razón, según ha explicado, tiene también que ver con el contexto de aquella época. «La gente se lo tomaba a risa entonces, pero yo tenía miedo», ha señalado.

Su relato adquiere especial dureza cuando recuerda que, en su opinión, la ausencia de una agresión física no significaba que no existiera esa intención: «Nunca llegó a la agresión porque no pudo, no porque no quisiera».

También ha recordado el momento en el que le llamó «maltratador» y asegura que aquello provocó una reacción especialmente contundente contra ella. «Cuando le llamé maltratador fue cuando me crucificó», ha explicado. Y ha resumido cómo percibía entonces el ambiente alrededor de Navarro: «La gente le tenía miedo, todo el mundo le tenía miedo».