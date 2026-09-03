La reflexión de Macaulay Culkin sobre Michael Jackson: «Me convertí en alguien a quien la gente se escondía para sacarle fotos, él lo entendió»

La fama puede unir a dos personas aparentemente muy distintas cuando ambas conocen su cara menos amable. Macaulay Culkin y Michael Jackson compartieron precisamente una experiencia que muy pocos podían comprender desde fuera: ser mundialmente conocidos cuando todavía eran niños. El actor ha hablado en numerosas ocasiones de aquella amistad y siempre ha insistido en una idea que ayuda a entender por qué surgió una conexión tan estrecha entre ellos. Jackson no se acercó a él como una estrella adulta que buscaba la compañía de un niño famoso, según su relato, sino como alguien que reconoció inmediatamente una situación que él mismo había vivido muchos años antes.

Para Culkin, el éxito de Solo en casa supuso mucho más que convertirse en uno de los actores infantiles más populares de Hollywood. También alteró por completo su relación con el mundo y con las personas que lo rodeaban. «Un día era un chico normal que, por casualidad, era actor, y al siguiente, me convertí en alguien a quien la gente se escondía entre los arbustos para sacarle fotos», recuerda al hablar de aquella etapa. La transformación tuvo también una consecuencia mucho más íntima: «De repente, tienes un millón de conocidos y ya no tienes amigos». Y fue entonces cuando apareció el rey del pop, que entendía perfectamente por lo que estaba pasando: «El lo entendió; fue una de las primeras cosas de las que hablamos», ha explicadoCulkin.

El cantante conocía desde dentro una situación que para prácticamente cualquier otra persona era imposible de reproducir. Había comenzado su carrera siendo un niño con The Jackson 5 y había crecido bajo una atención pública extraordinaria hasta convertirse en una de las mayores estrellas de la música. Culkin fue uno de los testigos en el juicio que Jackson enfrentó en 2005 y cuando tuvo que declarar, explicó al tribunal que ambos pertenecían, de alguna manera, a un grupo muy reducido y que encontrar a otra persona capaz de reconocer aquella realidad resultaba reconfortante. Cuando hablaba de la gente que intentaba aprovecharse de él, Michael lo entendía porque ya había pasado por ello.

La reflexión de Macaulay Culkin sobre Michael Jackson

Michael Jackson se puso en contacto con Culkin después del fenómeno mundial provocado por Solo en casa. El actor tenía alrededor de diez años y estaba viviendo una transformación difícil de asimilar a esa edad: ya no podía pasar inadvertido y sus compañeros de colegio tampoco podían servirle de referencia para comprender lo que estaba ocurriendo. Años después explicaría que se sentía prácticamente sin iguales, porque nadie de su entorno cotidiano tenía una idea real de lo que suponía atravesar aquello. Jackson, en cambio, había recorrido un camino comparable desde la infancia y quiso asegurarse de que el pequeño actor no se sintiera solo.

Esa identificación parece haber pesado mucho más en su relación que los 22 años de diferencia que existían entre ambos. Culkin ha contado que Michael encontraba en él a alguien que tampoco lo trataba constantemente como una celebridad. Mientras para millones de personas era el Rey del Pop, en privado podían entretenerse con cosas mucho más corrientes. El actor recuerda bromas telefónicas, videojuegos y momentos en los que podían apartarse durante un rato de las expectativas asociadas a sus carreras. Culkin ha definido a Jackson como una persona divertida, dulce, amable y generosa y ha explicado que, desde su propia perspectiva, aquella relación que tanto intrigaba a los demás era simplemente una amistad normal.

Una amistad que desde dentro era mucho más sencilla

La enorme dimensión pública de Michael Jackson hizo que aquella relación fuese analizada durante años desde fuera, algo que Culkin nunca ha terminado de reconocer en sus propios recuerdos. En una entrevista de 2019 explicó que entendía que otras personas pudieran considerar llamativa su amistad precisamente porque estaban hablando del hombre más famoso del mundo. Sin embargo, para él no tenía aquella dimensión extraordinaria. Había encontrado a una persona que sabía lo que era crecer sin una infancia convencional y con la que, paradójicamente, podía disfrutar de actividades mucho más propias de esa etapa.

El vínculo tampoco desapareció cuando Culkin dejó de ser aquel niño que Hollywood perseguía. El actor participó en el videoclip de Black or White, continuó relacionado con la familia Jackson y se convirtió en padrino de Paris Jackson, con quien sigue manteniendo una relación cercana. La amistad con Michael, por tanto, no quedó reducida a una curiosidad de los años noventa. Culkin ha seguido hablando de ella décadas después desde un terreno íntimo, incluso mostrando incomodidad ante la idea de que cualquier conversación sobre un amigo fallecido tenga necesariamente que quedar condicionada por las polémicas que lo rodearon.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧 ♛ (@hispersonality)

Culkin ha mantenido durante años la misma versión sobre Jackson

Las acusaciones contra Michael Jackson terminaron inevitablemente colocando también a Culkin bajo el foco. En 2005 compareció como testigo de la defensa y negó que el cantante hubiera tenido un comportamiento sexual inapropiado con él. Jackson negó las acusaciones durante el proceso y fue declarado no culpable de todos los cargos. Quince años después de aquel juicio, Culkin volvió a pronunciarse en una extensa entrevista con Esquire y mantuvo exactamente la misma posición sobre su experiencia personal.

«Nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada», afirmó entonces. Culkin añadió que, con Jackson fallecido desde 2009, no tenía motivos para ocultar algo y que, si tuviera una experiencia distinta que contar, lo haría. Sus palabras resultaban especialmente significativas porque no eran una versión nueva construida años después, sino la continuidad de lo que había defendido públicamente y ante un tribunal cuando Michael todavía estaba vivo.