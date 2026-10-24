Pablo Motos (61 años): «Llevo cinco operaciones, alguna bastante seria que he tenido haciendo el gamba. Perdí el brazo derecho en una accidente de buceo»

Pablo Motos ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de una personalidad marcada por la energía, el sentido del humor y una notable afición por el deporte. El presentador de El Hormiguero ha practicado boxeo, motociclismo y otras actividades físicas y, con el paso de los años, algunas de ellas le han llevado también al quirófano.

«Llevo cinco operaciones, alguna bastante seria que he tenido haciendo el gamba», explicó el presentador en un pódcast. Una frase pronunciada con el tono desenfadado que suele emplear cuando habla de sus percances, pero detrás de la que existe un historial de lesiones que en algunos casos le han obligado a detener su actividad profesional y pasar por un proceso de recuperación.

Entre los episodios que ha contado públicamente se encuentra un accidente de buceo que afectó de manera especialmente importante a su brazo derecho. «Cuando perdí el brazo derecho en un accidente de buceo. De repente me rompí el bíceps y me quedé sin mi mano fuerte», relató. Una lesión que recuerda como uno de los momentos más complicados relacionados con su afición por las actividades físicas.

Una caída en moto cuando era adolescente

La relación de Pablo Motos con los accidentes viene de muchos años atrás. Uno de los primeros que ha contado se produjo durante su adolescencia, cuando se subió a una moto por primera vez. El presentador ha explicado que no tenía experiencia y no sabía controlar correctamente el vehículo.

El resultado fue una caída especialmente aparatosa. Al acelerar, salió prácticamente en línea recta y terminó cayendo por un puente. Además, lo hizo sin casco, en una época en la que todavía no tenía la experiencia necesaria para manejar una motocicleta.

El accidente le provocó varias lesiones. Se rompió el tabique nasal y perdió varios dientes, consecuencias que recuerda como parte de aquel primer contacto con las motos. Con el paso del tiempo, el episodio se ha convertido en una de esas historias que el Motos ha recuperado ante las cámaras para explicar algunos de los percances que ha sufrido a lo largo de su vida.

Aquel accidente no fue, sin embargo, el último. Su afición por el deporte y por determinadas actividades de riesgo le ha llevado a protagonizar otros episodios que han terminado teniendo consecuencias físicas importantes.

El 90% del tríceps roto practicando boxeo

Uno de los accidentes más serios de los últimos años tuvo lugar en 2023. Motos sufrió una lesión mientras practicaba boxeo que le obligó a pasar por quirófano. El presentador llegó a explicar que se había roto alrededor del 90% del tríceps y que tuvo que ser intervenido con urgencia.

La lesión alteró temporalmente su día a día y volvió a poner de manifiesto hasta qué punto algunas de sus aficiones deportivas pueden entrañar riesgos. Motos ha mantenido durante años una relación estrecha con el ejercicio físico y el boxeo, una disciplina que ha practicado con frecuencia.

A pesar de la gravedad de la lesión, continuó con su actividad profesional una vez completado el proceso médico y de recuperación. Su aparición en televisión durante esos periodos también ha permitido a los espectadores comprobar en ocasiones las consecuencias de algunos de estos percances.

El accidente durante en Indonesia

Más recientemente, el presentador volvió a sufrir un contratiempo durante unas vacaciones en Indonesia. El episodio tuvo lugar mientras practicaba buceo, otra de las actividades que forman parte de sus aficiones. El accidente se produjo poco antes del comienzo de una nueva temporada de El Hormiguero.

El percance le obligó a permanecer dos días en cama, alterando sus planes justo antes de regresar al trabajo. Aunque finalmente pudo reincorporarse a su actividad, el episodio se sumó a una lista de accidentes que Motos ha ido relatando públicamente con el paso de los años.

El buceo ya había tenido un papel relevante en su historial de lesiones. De hecho, al recordar aquella rotura del bíceps, el presentador explicó que de repente se encontró sin poder utilizar con normalidad su mano derecha, a la que considera su mano fuerte.

Un historial que cuenta con humor

Las lesiones de Pablo Motos forman parte de una faceta menos conocida de su trayectoria. Su exposición televisiva ha permitido que los espectadores conozcan sus proyectos profesionales, sus entrevistas y buena parte de su vida cotidiana, pero también algunos de los problemas físicos que ha tenido que afrontar.

El presentador suele abordar estos episodios desde el humor y sin dramatizarlos. La expresión «haciendo el gamba», utilizada por él mismo para describir algunas de sus operaciones, resume bien la manera en la que prefiere hablar de ellos.

Sin embargo, detrás de esa forma de contarlo hay cinco operaciones y varias lesiones de consideración. Desde aquella caída en moto durante la adolescencia hasta la rotura del tríceps practicando boxeo o los problemas derivados del buceo, Motos ha acumulado a lo largo de los años un historial de accidentes que él mismo ha compartido con naturalidad.