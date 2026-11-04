Nicolas Cage, obligado a abandonar su mansión de 10,5 millones por un socavón: “Estoy un poco sin hogar”

La vida de Nicolas Cage atraviesa un momento inesperado . El actor estadounidense, de 62 años, se ha visto obligado a abandonar temporalmente su espectacular mansión de Malibú, en California , después de que un gigantesco socavón apareciera junto a la propiedad y pusiera en riesgo la estabilidad del terreno. Casi dos meses después del incidente, el intérprete continúa sin poder regresar a su vivienda y se aloja en diferentes hoteles mientras espera a que concluyan los trabajos de reparación.

El propio Cage ha sido quien ha explicado su situación durante su reciente aparición en la Comic Con de Los Ángeles , celebrada el pasado 31 de octubre. Allí, el protagonista de numerosas películas de Hollywood reconoció que atraviesa unas circunstancias complicadas en el ámbito personal. «Actualmente, estoy un poco sin hogar. Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles», confesó ante los asistentes al evento.

El problema comenzó a principios de septiembre, cuando un enorme hundimiento del terreno apareció frente a la zona del antiguo garaje de su mansión , situada en primera línea del océano Pacífico, en el exclusivo entorno de Lechuza Beach. El socavón, que alcanza aproximadamente los 7,5 metros de profundidad , se habría producido por la combinación de las intensas lluvias, los fuertes oleajes y la erosión costera que afectaron a la zona.

La situación llegó a tal gravedad que el Ayuntamiento de Malibú declaró el estado de emergencia local e impuso restricciones de acceso en el vecindario . En total, 31 propiedades quedaron sometidas a medidas de seguridad mientras los especialistas estudian la estabilidad del terreno. La vivienda de Cage, valorada en unos 10,5 millones de dólares , se encuentra entre las afectadas.

Aunque el actor ha conseguido los permisos necesarios para iniciar las actuaciones de emergencia, todavía no existe una fecha concreta para finalizar las reparaciones estructurales y garantizar que la propiedad vuelva a ser segura. Por el momento, su regreso a casa continúa siendo una incógnita.

Esta situación también ha alterado sus planes familiares. Cage explicó que este año no podría celebrar Halloween como le habría gustado , especialmente por no poder recibir en su propia casa a los niños que tradicionalmente llaman a la puerta para pedir caramelos. El intérprete tiene previsto acompañar a su hija pequeña, August, de cuatro años , fruto de su matrimonio con Riko Shibata, a hacer el tradicional truco o trato por Santa Mónica.

Sin embargo, quedarse fuera de su mansión no significa que el actor carezca de otras propiedades. El pasado mes de marzo adquirió un apartamento de más de 220 metros cuadrados en el emblemático edificio Essex House , junto a Central Park, en Nueva York, por aproximadamente 5,8 millones de euros . También conserva una vivienda de unos 370 metros cuadrados en Las Vegas, comprada por 2,5 millones de dólares.

La relación de Cage con el dinero tampoco ha estado exenta de dificultades. Durante sus años de mayor popularidad llegó a acumular una fortuna cercana a los 150 millones de dólares , pero sus inversiones inmobiliarias, sus extravagantes compras y sus problemas fiscales terminaron provocándole importantes pérdidas. Tras aquella crisis financiera, el actor decidió recuperar su estabilidad económica trabajando y aceptando nuevos proyectos cinematográficos.