Ni Felipe VI era Rey, ni Georgina existía para el papel couché: así ha cambiado el corazón desde el Mundial de 2010

Este domingo, España vuelve a soñar con levantar una Copa del Mundo. Dieciséis años después del histórico gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo, La Roja disputará una nueva final con la ilusión de volver a hacer historia. Pero si hay algo que ha cambiado tanto como el fútbol en este tiempo es el universo del corazón. Basta con echar la vista atrás para comprobar que el panorama social de 2010 poco o nada tiene que ver con el de hoy. Reyes que ya no reinan, matrimonios que parecían eternos y acabaron rompiéndose, programas de televisión desaparecidos y personajes que entonces eran completos desconocidos. Así ha dado un vuelco la crónica social desde la última vez que España tocó el cielo.

Juan Carlos I era Rey de España

Cuando Iniesta marcó el gol más importante de la historia del fútbol español, Juan Carlos I seguía ocupando el trono y era el jefe del Estado. Nadie imaginaba entonces que apenas cuatro años después anunciaría su abdicación y cedería la Corona a Felipe VI, inaugurando una nueva etapa para la monarquía española. Desde entonces, Zarzuela ha vivido una profunda transformación marcada por la renovación institucional, el relevo generacional y el progresivo alejamiento del Rey emérito. Las investigaciones sobre sus finanzas, las polémicas por las presuntas comisiones y las regularizaciones fiscales deterioraron gravemente su imagen pública, hasta el punto de abandonar España en 2020 para fijar su residencia en Abu Dabi. Aunque las investigaciones de la Fiscalía fueron archivadas por distintos motivos jurídicos, su figura ha quedado completamente desligada de la actividad oficial de la Casa Real y hoy vive alejado de la institución que durante casi cuatro décadas encabezó.

Isabel Preysler seguía casada con Miguel Boyer

En 2010, Isabel Preysler vivía una etapa de estabilidad junto a Miguel Boyer, con quien llevaba más de dos décadas de relación y compartía una vida discreta alejada de las grandes polémicas. Nadie podía prever que el ex ministro fallecería en 2014 tras sufrir un ictus, un duro golpe para la reina de corazones. Años después, Isabel volvería a acaparar titulares con su mediática relación con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, una historia de amor que se prolongó durante casi ocho años y que también acabaría llegando a su fin. Mientras tanto, su hija Tamara Falcó ha pasado de ser una joven habitual de las revistas del corazón a convertirse en una de las figuras más populares de la prensa social. Tras una relación llena de idas y venidas, en 2023 se casó con Íñigo Onieva en una de las bodas más mediáticas de los últimos años, consolidándose como una de las parejas más seguidas del panorama nacional.

Por su parte, la pequeña de la familia, Ana Boyer, también ha dado un giro radical a su vida: en 2017 contrajo matrimonio con el ex tenista Fernando Verdasco en una ceremonia íntima celebrada en la isla caribeña de Mustique y, desde entonces, la pareja ha formado una numerosa familia con el nacimiento de sus cuatro hijos.

Iñaki Urdangarin seguía formando parte de la Familia Real

En 2010, Iñaki Urdangarin todavía aparecía con normalidad en los actos oficiales junto a la infanta Cristina y formaba parte de la imagen institucional de la Familia Real. Sin embargo, ese mismo año comenzaría a gestarse una de las mayores crisis de la monarquía española. A mediados de 2010 estalló judicialmente el caso Nóos, cuando el juez José Castro abrió una pieza separada del caso Palma Arena para investigar el presunto desvío de 5,8 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, presidido por Urdangarin. Aquel proceso terminó con su condena por varios delitos relacionados con corrupción, su ingreso en prisión en 2018 y su salida definitiva de la vida institucional de Zarzuela. El escándalo también acabó afectando a su vida personal.

En 2022 salieron a la luz unas fotografías paseando de la mano con Ainhoa Armentia, que confirmaban el fin de su matrimonio con la infanta Cristina tras más de 25 años juntos. La pareja oficializó su separación ese mismo año y firmó el divorcio en 2024. Hoy, Iñaki Urdangarin ha rehecho su vida junto a Ainhoa Armentia, completamente alejado del papel que un día ocupó dentro de la Familia Real.

‘Sálvame’ dominaba las tardes de Telecinco

Hubo una época en la que la actualidad del corazón pasaba obligatoriamente por el plató de Sálvame. En 2010, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez vivía sus años dorados y se había convertido en un auténtico fenómeno televisivo. Cada tarde reunía a millones de espectadores pendientes de exclusivas, enfrentamientos y las últimas noticias sobre famosos, marcando la agenda de la prensa rosa e incluso condicionando el contenido de revistas y otros programas de televisión. Durante casi 14 años fue el gran referente del entretenimiento en España con Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano o María Patiño entre sus colaboradores. Sin embargo, en 2023 Mediaset decidió cancelar el formato, poniendo fin a una de las etapas más influyentes de la televisión española. Aunque muchos de sus rostros han continuado vinculados al universo del corazón a través de otros proyectos, el final de Sálvame marcó el cierre de una era irrepetible en la pequeña pantalla. Shakira y Gerard Piqué seguían siendo la pareja de moda

Mientras sonaba el Waka Waka como banda sonora del Mundial de Sudáfrica, Shakira y Gerard Piqué comenzaban una historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. La cantante y el entonces defensa del FC Barcelona se convirtieron rápidamente en una de las parejas más poderosas y mediáticas del panorama internacional. Juntos formaron una familia con el nacimiento de sus hijos, Milan y Sasha, y durante más de una década proyectaron una imagen de estabilidad que pocos ponían en duda. Sin embargo, en 2022 anunciaron su separación en medio de una enorme expectación mediática. La ruptura estuvo rodeada de informaciones que apuntaban a una supuesta relación de Piqué con Clara Chía, con quien mantiene una relación desde entonces.

A partir de ese momento comenzó una auténtica guerra pública que dio la vuelta al mundo, con Shakira lanzando canciones cargadas de referencias a su ex pareja y a su nueva novia, mientras cada movimiento de los tres se convertía en noticia. Lo que comenzó como una de las historias de amor más admiradas del deporte y la música acabó protagonizando una de las rupturas más sonadas de la última década.

Sara Carbonero e Iker Casillas seguían escribiendo su historia de amor

Aquel beso de Iker Casillas a Sara Carbonero tras la final del Mundial de Sudáfrica se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia reciente de España y simbolizó la felicidad de todo un país. En 2010, el capitán de La Roja y la periodista formaban la pareja más admirada del panorama nacional y parecían vivir un auténtico cuento de hadas. Sin embargo, los años siguientes estuvieron marcados por importantes desafíos personales. En 2019, Iker sufrió un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba con el Oporto y, apenas unas semanas después, Sara anunció que padecía un cáncer de ovario, una enfermedad que la obligó a someterse a varias intervenciones quirúrgicas y a un largo tratamiento.

Tras superar juntos esos complicados momentos, en 2021 sorprendieron anunciando el fin de su matrimonio después de más de una década de relación y dos hijos en común, Martín y Lucas. Pese a la ruptura, ambos han demostrado mantener una relación cercana y cordial, volcada en el bienestar de sus hijos, compartiendo numerosos momentos familiares y apoyándose mutuamente en los momentos importantes.

Las Campos estaban unidas y María Teresa estaba al frente del clan

En 2010, el apellido Campos era sinónimo de éxito televisivo y de unidad familiar. María Teresa Campos seguía siendo una de las comunicadoras más queridas de España y continuaba siendo el gran pilar del clan, mientras Terelu Campos y Carmen Borrego consolidaban también sus carreras en televisión. Nadie podía imaginar que, con el paso de los años, la familia atravesaría algunos de los momentos más difíciles de su historia.

El fallecimiento de María Teresa en septiembre de 2023 supuso un duro golpe para sus hijas, que desde entonces han tenido que aprender a vivir sin la matriarca. A ello se han sumado los desencuentros públicos entre Terelu y Carmen, con reproches, distanciamientos y posteriores reconciliaciones que han alimentado durante años la actualidad del corazón. Paralelamente, una nueva generación ha tomado el relevo mediático. Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los rostros habituales de la prensa social y, tras iniciar una relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2024. Ahora, dieciséis años después de aquel Mundial, esperan su segundo hijo, confirmando que el apellido Campos sigue ocupando un lugar destacado en la crónica social, aunque con protagonistas muy diferentes a los de entonces.

Ana Obregón no conocía a Anita Sandra y Aless Lequio seguía con vida

Probablemente sea una de las historias que más ha cambiado desde que España ganó el Mundial. En 2010, Ana Obregón disfrutaba de una vida tranquila junto a su hijo, Aless Lequio, que entonces comenzaba a abrirse camino profesionalmente. Nadie podía imaginar el durísimo golpe que sufriría la actriz una década después. En mayo de 2020, Aless fallecía a los 27 años tras una larga lucha contra el cáncer, una pérdida que marcó para siempre la vida de Ana y que conmovió a toda España.

Cuando parecía imposible volver a verla sonreír, en 2023 sorprendió al mundo anunciando el nacimiento de Ana Sandra mediante gestación subrogada en Estados Unidos. La pequeña, concebida con el material genético que Aless había preservado antes de morir, fue presentada por Ana como el último deseo de su hijo y pasó a ser legalmente su hija, aunque biológicamente es su nieta. La decisión abrió un intenso debate social, político y ético sobre la gestación subrogada y ocupó durante meses titulares dentro y fuera de España.

Hoy, Ana Obregón ha encontrado en la pequeña Ana Sandra una nueva ilusión y ha volcado por completo su vida en su cuidado, protagonizando una de las transformaciones personales más impactantes de la crónica social en los últimos dieciséis años.

Georgina Rodríguez era una completa desconocida

En 2010, nadie sabía quién era Georgina Rodríguez. La joven llevaba una vida completamente alejada de los focos y jamás habría imaginado que acabaría convirtiéndose en una de las españolas con mayor proyección internacional. Todo cambió años después, cuando conoció a Cristiano Ronaldo y comenzó una relación con el futbolista que transformó por completo su vida. De dependienta en una tienda de lujo pasó a convertirse en empresaria, influencer y protagonista de Soy Georgina, uno de los documentales de habla hispana más vistos de Netflix.

La pareja ha formado una numerosa familia y se ha consolidado como una de las más mediáticas del panorama internacional. Este mismo año, además, Georgina y Cristiano sorprendieron al anunciar que, después de casi una década de relación, han decidido darse el ‘sí, quiero’. Por el momento no han trascendido detalles sobre la fecha, el lugar o cómo será el enlace, pero la futura boda ya se perfila como uno de los acontecimientos sociales más esperados.

Cristina Pedroche todavía no había revolucionado las Campanadas

En el verano de 2010, Cristina Pedroche aún no era el fenómeno televisivo en el que acabaría convirtiéndose. Todavía no había presentado ninguna Campanada ni sus vestidos monopolizaban la conversación cada Nochevieja. Hoy, su aparición cada 31 de diciembre es uno de los momentos televisivos más esperados del año.

Sea como fuere, lo cierto es que este domingo, mientras España vuelve a pelear por conquistar el mundo, muchos volverán inevitablemente a acordarse de aquella noche mágica de Johannesburgo. Pero, además del fútbol, hay otra evidencia imposible de ignorar: el mundo del corazón también ha jugado su propio partido durante estos dieciséis años y, visto con perspectiva, prácticamente nada queda igual de aquella España que celebró el gol de Iniesta.