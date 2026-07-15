Portadas de las revistas: Alejandra Rubio, a punto de dar a luz, y la gran cumbre VIP en la boda de Nieves Álvarez en París

Las revistas del corazón llegan esta semana a los quioscos con un claro denominador común: las historias personales. Embarazos, bodas, debuts familiares y unas imágenes muy comentadas de Carlos Alcaraz (junto a una misteriosa joven) protagonizan unas portadas en las que apenas hay espacio para la polémica y sí para los grandes momentos de sus protagonistas.

Diez Minutos apuesta por una exclusiva de Alejandra Rubio, a la que muestra en la recta final de su segundo embarazo durante un paseo con su hijo, Carlo Jr. La colaboradora ocupa prácticamente toda la portada, convirtiéndose en el gran reclamo de la semana para la publicación. Junto a ella, la revista reserva espacio para la boda de la actriz Elena Rivera, el bautizo del hijo de Noemí Salazar y el reciente enlace de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, configurando un número marcado por las celebraciones familiares.

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Por su parte, Lecturas centra toda la atención en Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante. La actriz posa junto a la joven, que está a punto de cumplir 18 años y protagoniza su primera aparición pública de este calibre. La imagen transmite un cambio de etapa para madre e hija y acapara una portada que también incluye el primer discurso de la infanta Sofía, un guiño al estilo de Zendaya y un repaso a algunas de las bodas más destacadas del verano.

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La apuesta de Semana cambia completamente de registro y mira hacia el mundo del deporte. La revista lleva a portada a Carlos Alcaraz con unas fotografías tomadas durante sus vacaciones en un yate, donde aparece disfrutando de unos días de descanso y complicidad en alta mar. El reportaje, presentado como exclusiva, sitúa al tenista en el centro de la actualidad social. Completan la portada la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, el enlace de Elena Rivera y una imagen del rey Felipe VI junto a la princesa Leonor.

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Finalmente, ¡Hola! vuelve a apostar por una de sus grandes especialidades: las bodas. La revista dedica su portada a Nieves Álvarez, protagonista de un amplio reportaje sobre su enlace con Bill Saad, celebrado en un castillo de París. La modelo aparece con un espectacular vestido de novia en una imagen elegante y muy cuidada, mientras que una fotografía secundaria muestra otro momento de la celebración. Además, la publicación también incluye imágenes de la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez.

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En conjunto, las cuatro cabeceras coinciden en una misma tendencia: el protagonismo de los acontecimientos felices. Embarazos, enlaces, vacaciones y nuevos capítulos familiares dominan unos quioscos donde el tono es mucho más luminoso que en otras semanas. Cada revista busca diferenciarse con su propia exclusiva, pero todas comparten una misma apuesta por las historias más personales de sus protagonistas.