Hallan muerto a Mykee Mooves, bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía, tras su desaparición: «Se nos parte el corazón»

El mundo de la música está de luto tras conocerse la muerte de Mykee Mooves, nombre artístico de Michael-Anthony Leones Espino, bailarín que formó parte de los equipos de Rosalía y Rauw Alejandro. Su fallecimiento se ha conocido después de que las autoridades del condado de Miami-Dade mantuvieran activa una búsqueda para tratar de localizarlo tras denunciarse su desaparición.

Conmoción por la muerte de Mykee

Por el momento, las autoridades han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida del bailarín y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, sin que se hayan ofrecido más detalles de forma oficial. La primera reacción pública ha llegado de la mano de Rauw Alejandro, que compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de quien fue uno de sus compañeros sobre el escenario durante los últimos ocho años.

«Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido un privilegio, una bendición y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz estarán siempre en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Te amamos», escribió el cantante puertorriqueño.

Sus palabras han emocionado a miles de seguidores y reflejan la estrecha relación que ambos mantenían después de compartir numerosas actuaciones y giras internacionales.

Bailarín de dos grandes estrellas

Mykee Mooves desarrolló buena parte de su carrera como bailarín acompañando a algunos de los artistas más importantes del panorama musical. Formó parte del cuerpo de baile de Rosalía durante el exitoso Motomami Tour, una gira que recorrió escenarios de todo el mundo y en la que la puesta en escena y las coreografías fueron una de sus principales señas de identidad.

También fue uno de los bailarines habituales de Rauw Alejandro, participando en sus espectáculos en directo y formando parte de un equipo con el que compartió años de trabajo. Su talento y versatilidad le permitieron consolidarse como un profesional muy valorado dentro de la industria.

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Hasta el momento, Rosalía no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento del bailarín, mientras continúan sucediéndose las muestras de cariño en redes sociales. Además de su trabajo sobre los escenarios, Mykee Mooves mantenía una activa presencia en Instagram, donde reunía a más de 30.000 seguidores. En su perfil compartía vídeos de ensayos, actuaciones y coreografías que mostraban su pasión por la danza y el trabajo que desarrollaba junto a artistas internacionales.

La noticia de su muerte ha provocado una gran conmoción entre compañeros de profesión y seguidores, que han querido despedirse de él con mensajes de cariño y recuerdos de algunos de los momentos que compartió sobre el escenario.

El homenaje más emotivo hasta el momento ha sido el de Rauw Alejandro, que ha querido recordar no solo al bailarín que le acompañó durante ocho años, sino también al amigo con el que compartió una parte importante de su trayectoria profesional.