Quién es Speed, el popular streamer con el que hablaron Ana Botín y Juan Roig

El creador de contenido estadounidense IShowSpeed, conocido mundialmente como Speed, ha vuelto a convertirse en uno de los protagonistas del Mundial 2026 tras protagonizar un inesperado encuentro con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el presidente de Mercadona, Juan Roig. La escena, retransmitida en directo ante cientos de miles de espectadores, no tardó en hacerse viral en redes sociales por lo insólito de la conversación.

El encuentro tuvo lugar durante el partido de semifinales entre España y Francia disputado en Dallas. Speed, que está recorriendo distintas sedes del Mundial realizando emisiones en directo desde los estadios, coincidió con ambos empresarios en uno de los palcos. En ese momento, más de 200.000 personas seguían su retransmisión en vivo, una cifra que posteriormente aumentó gracias a la difusión de los vídeos en redes sociales.

¿Quién es Speed?

Detrás del nombre de IShowSpeed se encuentra Darren Jason Watkins Jr., un joven estadounidense nacido en Cincinnati el 21 de enero de 2005. Comenzó a crear contenido en YouTube en 2016, aunque su auténtico salto a la fama llegó entre 2020 y 2021 gracias a sus retransmisiones de videojuegos y a los clips virales que se difundían masivamente en TikTok.

Su estilo se caracteriza por una personalidad extremadamente enérgica, reacciones exageradas y un humor caótico que le ha convertido en uno de los streamers más populares del planeta. Con el paso de los años ha ampliado su contenido mucho más allá de los videojuegos, realizando viajes internacionales, retransmisiones desde eventos deportivos y colaboraciones con deportistas y celebridades.

Actualmente, supera los 50 millones de suscriptores en YouTube y acumula más de 150 millones de seguidores entre todas sus plataformas sociales, situándose entre los creadores de contenido más influyentes del mundo.

¿Quiénes son sus padres?

Aunque IShowSpeed comparte gran parte de su vida a través de internet, mantiene a sus padres alejados del foco mediático. Se sabe que nació en Cincinnati (Ohio) y que fue criado principalmente por su familia en esa ciudad estadounidense, pero nunca ha revelado públicamente demasiados detalles sobre la identidad o la profesión de sus progenitores.

En algunas retransmisiones en directo ha aparecido ocasionalmente su madre, normalmente para llamarle la atención por el volumen de sus emisiones o por algunas de sus ocurrencias, momentos que se han hecho virales entre sus seguidores. Su padre, en cambio, ha permanecido mucho más discreto y apenas ha tenido presencia pública.

Speed ha comentado en diversas ocasiones que su familia siempre ha estado pendiente de su carrera como creador de contenido, especialmente desde que comenzó a alcanzar una enorme popularidad siendo todavía adolescente. Pese a ello, el streamer ha preferido preservar su privacidad y evitar exponer a sus padres de forma continuada en sus vídeos y retransmisiones.

Speed y Cristiano Ronaldo

Uno de los rasgos más conocidos de Speed es su admiración por Cristiano Ronaldo. El streamer ha construido parte de su identidad en internet alrededor de esa afición, popularizando incluso el grito «Siuuu» en muchas de sus retransmisiones.

Su pasión por el fútbol le ha llevado a viajar por numerosos países siguiendo competiciones internacionales, visitando estadios y colaborando con futbolistas profesionales. Durante el Mundial 2026 está recorriendo Estados Unidos para mostrar el ambiente de cada encuentro a millones de seguidores.