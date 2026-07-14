Los ‘pantalones asesinos’ de Zara que están provocando graves accidentes y arrasan en TikTok

Hay prendas que triunfan por su diseño, otras por su comodidad y algunas, de forma completamente inesperada, se convierten en protagonistas de una conversación global. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con unos pantalones de Zara que, lejos de hacerse virales por su estética, han conquistado TikTok por un motivo mucho menos deseado: las caídas que, según decenas de usuarias, provocan al caminar. Los vídeos acumulan millones de visualizaciones y han dado pie a un debate sobre si una tendencia puede llegar a comprometer la seguridad de quienes la llevan. Mientras las redes sociales se llenan de testimonios y bromas, muchas compradoras ya se plantean devolver una prenda que prometía convertirse en uno de los éxitos del verano.

Un pantalón que ha pasado de tendencia a fenómeno viral

Lo que parecía un pantalón perfecto para los meses de calor ha terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de TikTok. Se trata de un modelo de pernera muy ancha, tejido fluido y largo extralargo, una combinación que encaja con la tendencia de los pantalones palazzo y los llamados puddle pants, diseñados para caer prácticamente hasta el suelo.

El problema, según denuncian numerosas usuarias, es precisamente ese exceso de tejido. En muchos de los vídeos compartidos en redes sociales se aprecia cómo el bajo del pantalón queda atrapado bajo el pie o el zapato durante la marcha, provocando tropiezos e incluso caídas. El fenómeno ha alcanzado tal dimensión que internet ya les ha puesto un apodo: los pantalones asesinos o deadly Zara pants.

La conversación ha traspasado las fronteras de España y ha llegado a medios internacionales, que también se han hecho eco de los cientos de testimonios publicados por consumidoras de distintos países.

TikTok se llena de vídeos de caídas

La mecánica de los vídeos es casi siempre la misma. Una usuaria aparece caminando con aparente normalidad hasta que, de repente, pisa el bajo del pantalón y pierde el equilibrio. Algunas muestran simplemente el tropiezo, mientras que otras enseñan heridas en rodillas, manos o codos tras la caída.

Muchas creadoras de contenido se toman la situación con humor e incluso bromean antes de salir de casa diciendo que esperan sobrevivir al día con los pantalones puestos. Otras, sin embargo, aseguran haber terminado en urgencias después del accidente y recomiendan directamente no comprar el modelo.

El efecto viral ha sido tan grande que miles de usuarios han comenzado a compartir experiencias similares, convirtiendo una simple prenda de vestir en uno de los fenómenos más comentados del verano.

¿Por qué ocurre?

Aunque no existe ninguna confirmación oficial de que el diseño presente un defecto, muchos expertos en moda apuntan a que el problema está relacionado con la combinación de dos características muy concretas: una pernera extremadamente amplia y un bajo especialmente largo.

Este tipo de pantalones busca precisamente ese efecto relajado en el que la tela casi roza el suelo. Sin embargo, cuando el largo supera la altura de quien lo lleva o se combina con calzado plano, aumenta la posibilidad de pisar el propio tejido al caminar.

No se trata de un fenómeno completamente nuevo. Otras tendencias similares ya habían generado dificultades para caminar con comodidad, aunque en esta ocasión la repercusión en redes sociales ha multiplicado el alcance del debate.

Muchas clientas optan por devolverlos

Ante el aluvión de testimonios, no son pocas las consumidoras que han decidido no arriesgarse y devolver la prenda. Algunas lo hacen después de sufrir un tropiezo, mientras que otras aseguran haber cambiado de opinión simplemente tras ver los vídeos publicados en TikTok.

En este sentido, Zara mantiene su política habitual de devoluciones. Las compras pueden devolverse dentro del plazo establecido siempre que la prenda conserve su estado original y sus etiquetas. Además, es posible realizar la devolución tanto en tienda física como mediante otros sistemas habilitados por la compañía.